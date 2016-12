Historie Playstationu v obrazech (galerie)

Playstation

Všechno začalo na konci roku 1995, kdy v Japonsku vyšel první Playstation. Ostatní části světa si nějaký ten pátek museli počkat. Playstation tehdy soupeřil s konzolemi Nintendo 64 a Sega Saturn a dalo by se říct, že je docela přejel.

Oproti nim totiž poskytoval jak uživatelům, tak vývojářům, širší škálu možností. Díky klasickým CD diskům byl dostatek místa na všechny možné věci, které na cartridge neměly šanci dostat. Třeba takové Final Fantasy VII by se v originálním provedení nedalo udělat na jakékoliv z tehdejších konzolí.



V roce 2000 vyšla zmenšená verze PSOne

Ke konzoli samozřejmě patří i ovladač. Na obrázku níže vidíte úplně původní. Ne, nešálí vás zrak, opravdu nemá analogové páčky. Ty přišly až později. První hrou, která je vyžadovala, bylo Gran Turismo. No řekněte, dokážete si představit hraní na gamepadu jen s D-padem?



Dokázali byste hrát bez analogů?

PocketStation

Ke značce Playstation neodmyslitelně patří i kapesní konzole. Znáte ale ten úplně první? Ani bych se nedivil, kdybyste o něm neměli ani tušení. Vyšel totiž jen v Japonsku. Sloužil jako periferie pro první Playstation a v Japonsku se těšil nemalé popularitě, ale kvůli problémům s výrobou se do jiných končin světa nepodíval.



V Japonsku PocketStation sklízel úspěch, mimo něj se ale nedostal

Playstation 2

V roce 2000 vyšel druhý Playstation. O soupeření s konzolemi Xbox a GameCube se snad ani nedá mluvit. Playstation 2 je totiž nejvíce prodávaným zařízením v historii značky. Jeho prodeje přesahují 150 milionů prodaných kusů, což je asi o 50 milionů víc, než má veleúspěšné Wii od Nintenda.



Playstation 2, nejprodávanější konzole v historii značky

Konzole zvládala zpětnou kompatibilitu a už se začalo experimentovat s hraním po internetu. Mimo původní konzoli ještě vyšla slim verze, která byla menší a hezčí. Krom toho ještě dodala menší power up, takže vývojáři ještě měli kapku výkonu navíc. V balení se samozřejmě nacházel ovladač Dualshock 2, který už nemá tak daleko od dnešních gamepadů.

PSX

Abych pravdu řekl, vůbec jsem nevěděl, že něco takového existuje. Bodejť bych to věděl, když se PSX nepodívalo mimo Japonsko. V podstatě to byla kombinace druhého Playstationu a multimediálního přehrávače. Je to první a také zatím jediná konzole, která v balení neobsahovala gamepad.



Jsem jediný, komu PSX připomíná původní Xbox One?

Playstation Portable

S PSP zaznamenalo Sony úspěch po celém světě. Mohli jste si zahrát na cestách hry stejně kvalitní, jako na klasické konzoli. Vyšel hned v několika verzích. Nejvíce se asi odlišuje PSP Go, který měl vysouvací obrazovku. Ostatně, to vidíte na obrázku.



PSP bylo velmi oblíbené také kvůli snadnému pirátění

Playstation 3

Minulá generace konzolí trvala neuvěřitelných 7 let. Z toho, co s Playstation 3 dokázali vývojáři udělat, občas zůstává rozum stát. Když si porovnáte hry z počátků a z konce cyklu, uvidíte ten neskutečný pokrok.

Tentokrát byl už souboj vyrovnanější. Microsoftí Xbox 360 si vedl mnohem lépe, než jeho předchůdce. Především proto, že byl oficiálně k sehnání na všech trzích. Tady se také zrodila služba Playstation Network, která i dneska spojuje všechny konzole od Sony. Poté také přišel Store s digitálními verzemi her a došlo i na členství v Playstation Plus. Tehdy jste si ale mohli multiplayer zahrát zdarma a PS+ se pořizovalo jen kvůli slevám a hrám zdarma.



Zatím nejvíce revizí má třetí Playstation

Ovladačem se stal následovník druhého Dualshocku, Dualshock 3. Mimo něj ale na scénu přišel i Sixaxis, což byl první Playstation ovladač, který se zbavil kabelu. A k tomu jste si navíc mohli dokoupit pohybové ovladače, které se momentálně využívají v kombinaci s PS VR.

Konzole se také dočkala dvou revizí, slim a superslim. Od původního modelu byly značně menší a méně hlučnější. U Playstationu 3 to se zpětnou kompatibilitou tak na půl. Umí přehrát hry z PS 1, ale z dvojky ne. Tedy pokud nemáte původní 60GB verzi, která zvládala schroustat i disky z PS2.

Playstation Vita

Zatím poslední a ne moc úspěšný handheld od Sony je právě Vita. Při vydání to tak nevypadalo, ale po chvíli zájem úplně opadl a na Vitu se pomalu zapomnělo. Sice má dotykovou přední i zadní plochu, disponuje dvěma analogy, ale nevychází na ni nic pořádného, kvůli čemu by po ní měli hráči sáhnout.



Následovník PSP už neměl takový úspěch

Playstation 4

No, a dostáváme se do současnosti. Čtvrtý Playstation už je na trhu 3 roky a uběhlo to jako voda. Mezi tím stihl vyjít slim model a k tomu ještě vylepšená verze Playstation Pro. Oproti PS3 si za hraní multiplayeru musíte zaplatit PS+, ale myslím, že v porovnání s tím, co za to dostanete, je to jen směšný poplatek.



PS 4 momentálně vládne konzolovému trhu

Zpětná kompatibilita hodně zamrzí. Není tady totiž vůbec žádná. V Sony se rozhodli nahradit ji službou PS Now, která ale není tak rozšířená a dostupná, jako kdyby kompatibilitu implementovali rovnou do konzole.

Ovladač je tentokrát opět Dualshock s pořadovým číslem 4, bezdrátový, ergonomický a s dotykovou ploškou. Co chcete víc?

Momentálně má Playstation 4 na kontě přes 50 milionů prodaných kusů. Oproti jeho staršímu bratrovi je to ale stále jen zlomek, takže by se Sony ještě měla snažit.

PS VR

Virtuální realita v dnešní době zažívá velký boom a Sony si nechce nechat nic utéct, proto nám před nedávnem vypustila na pulty obchodů Playstation VR. Je to zatím nejdostupnější VR zařízení. Sice musíte mít konzoli Playstation 4, ale stejně vás to vyjde lépe, než kdybyste museli kupovat počítač, který utáhne kupříkladu HTC Vive,



Sony naskakuje na VR vlak jako jedna z prvních firem