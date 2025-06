007 First Light ukázalo premiérové záběry. Začátky Jamese Bonda si prožijeme v příštím roce

Agent 007 se nám ukázal dřív, než jsme čekali. I když si studio IO Interactive na noc z pátku na sobotu chystá vlastní prezentaci, jejich novinka se ukázala už na State of Play. Prozkoumáme úplné začátky kariéry Jamese Bonda v době, kdy od mariňáků přechází k tajným službám. First Light je akční adventura z pohledu třetí osoby, kterou můžeme očekávat na PC, PS5, XSX a Switch 2 v roce 2026.

Bond sice oproti ostatním vyčnívá svými výkony, zároveň se ale snadno dostane do problému kvůli nepříliš velké lásce k dodržování pravidel. My se k němu přidáme v době, kdy se ve 26 letech přidává do řad agentů MI6. Je to tedy nejmladší verze Bonda, jakou jsme kdy mohli vidět. Jak si můžete všimnout v traileru, nebude chybět ani ikonická pasáž z laboratoře, kde si osaháme různá udělátka. Jejich využití samozřejmě najdeme hlavně v akci. Dojde na přestřelky, plížení i honičky v autech.

I když bude 007 First Light obsahovat spoustu odkazů, tvůrci zdůrazňují, že jde o původní příběh, který funguje samostatně bez závislosti na filmech nebo předchozích hrách spadajících do této značky. Podíváme se do různých částí světa a potkáme řadu postav včetně známých jmen, jako je M, Q, nebo Moneypenny. Bondova mentora Greenway ale budeme poznávat čerstvě.

Vzhledem k tomu, že k oznámení došlo na akci PlayStationu, přidali vývojáři jeden detail k této platformě. 007 First Light bude vylepšené pro PS5 Pro, kde poběží na 60 FPS i v režimu kvality s využitím PSSR. Na základní PS5 tak můžeme nejspíš očekávat klasiku se módy zaměřenými na grafiku a na výkon.