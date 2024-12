10 000 let v kryospánku. Pražský tým Keen Software House chystá pokračování vesmírného sandboxu Space Engineers

Keen Software House se nepodílí jen na tvorbě projektu AI People. Nehodlají nechat svůj sci-fi sandbox ležet ladem a vypustili do světa trojici videí, přičemž poslední z nich jasně říká, že připravují Space Engineers 2. Plnohodnotného odhalení se dočkáme 19. prosince v 19:00 našeho času na streamu, který bude možné sledovat na YouTube a Twitchi. Už z těch pár ukázek (The Almagest System, The Bering Project, Concordia Research Facility) je ale jasně vidět, že nás čeká pořádný posun.

Nejzajímavější z nich je jednoznačně Concordia Research Facility, kde můžete vidět ukázku nového systému budování. Vesmír bude možné prozkoumávat z pohledu první i třetí osoby a každý kosmonaut bude mít ve výbavě sadu nástrojů, skrz kterou bude možné poskládat dohromady téměř cokoliv. A pokud se vám to nebude líbit, opět jednoduše vše vrátíte do původního stavu.

Druhý díl oproti svému předchůdci razantně prokoukl, co se grafiky týče. Z ukázek lze soudit, že by se v tomto směru mohli Space Engineers 2 řadit k tomu nejlepšímu v sandboxovém žánru. Dočkali jsme se také ukázky zničitelnosti prostředí. Na malé kousky půjde rozšmelcovat kdovíco. Naším působištěm pak bude soustava Almagest, do které se část lidstva ocitla po 10 000 letech v kryospánku. Pokud vás zajímají další detaily, určitě si příští čtvrtek nalaďte vývojářský stream.

Zdroj: Keen Software House