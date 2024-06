12 skrytých klenotů, které vám unikly v záplavě herních novinek. Paranormální SWAT, chaloupka na kuří nožce a další

1 / 12



Phantom Line - Paranormální jednotka SWAT Při sledování traileru jsem si říkal, že to bude další vcelku obyčejná FPS akce. To se ale ovšem rychle změnilo, když členové jednotky začali procházet jakýmsi portálem do nepříjemně vypadajícího prostředí. Vyšetřování takových anomálií bude ve Phantom Line naším každodenním chlebem. Stáváme se totiž členy speciálních jednotek, které se místo vojenských konfliktů zabývají řešením paranormálních jevů. Naším působištěm je region ve východní Evropě, kde se jedna z výzkumných stanic už dlouho neohlásila. Kromě toho, že v oblasti panuje napětí kvůli mezinárodním sporům, se začínají objevovat události, které jsou mimo naše chápání. Musíme tedy vyrazit do akce a zjistit, co že se to tady vůbec děje a současně zabránit, aby se o čemkoliv dozvěděla veřejnost. Kromě klasických střelných zbraní a dalších kousků z výbavy se vám do rukou dostane také H.U.S.K. Toto zařízení vám umožňuje bleskurychle přenášet vlastní vědomí mezi několika umělými těly. Jeho správné využití bude stěžejní v tom, jestli zvládnete vyzrát proti mysterióznu, přicházejícímu z jiných světů. A když misi úspěšně dokončíte, můžete si na chvíli odpočinou na základně, kde zároveň svoje možnosti dále vylepšíte. Phantom Line se bere víc jako horor, než čistá akce. Tento paranormální zážitek si navíc budete moci prožít společně s kamarády. K dispozici bude kooperace až pro čtyřčlennou skupinu. Zatím se tato novinka chystá pouze na PC a datum vydání vývojáři ještě neprozradili. V průběhu léta by ale mělo proběhnout několik testování, takže určitě sledujte jejich sociální sítě, pokud byste se do nich chtěli zapojit.

Pokračování 2 / 12 Atomfall - Incident ve Windscale trochu jinak Letní prezentace Xboxu byla nabitá k prasknutí. Proto mezi hity, jako je Doom, Fable nebo Gears of War, zapadly další výborně vypadající novinky. Mezi ně spadá právě Atomfall od studia Rebellion, které můžete znát hlavně díky sérii Sniper Elite. Tentokrát ale odstřelovačku nechte ležet. V jejich novém akčním RPG z pohledu první osoby se podíváme do alternativní podoby britské historie. Atomfall se inspiruje požárem ve Windscale z roku 1957, ovšem fantazii autoři na uzdě zrovna nedrželi. Podíváme se totiž do severní Anglie pět let po nukleární katastrofě. Naším hřištěm bude fiktivní karanténní zóna, ve které budeme objevovat nejen tajemství, zároveň je potřeba sehnat také dostatek surovin pro přežití. Až potom se můžete soustředit na rozkrývání toho, co se ve skutečnosti odehrává v oblastech s omezeným přístupem. Objevování bude jednou z nejdůležitějších částí Atomfallu. Dějová linka nás nepotáhne přímo za ruku. Bude potřeba prozkoumávat každý roh a diskutovat s každým, kdo na vás při prvním pohledu nevytáhne zbraň. Narazit můžete na řadu bizarních postaviček. Karanténa je domovem pro uctívače jakéhosi kultu, vládních agentur, které se rozhodly jednat na vlastní pěst a dalších entit s vlastními zájmy. Bude velmi důležité, aby se Rebellionu povedlo dobře zpracovat akci z FPS pohledu. Zatím totiž mají zkušenosti převážně s pohledem ze třetí osoby, se kterým jim to fungovalo velmi dobře. Jak to s Atomfallem dopadne, se dozvíme v příštím roce, kdy se chystá na PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One a Xbox Series S|X.

Pokračování 3 / 12 Clair Obscur: Expedition 33 - Nástupce klasických Final Fantasy? Podobně jako Atomfall zapadlo mezi velkými oznámeními na prezentaci Xboxu také JRPG Clair Obscur a zařadilo se do mého seznamu nejočekávanějších her. Proč? Vypadá to, že studio Sandfall Interactive našlo díru na trhu. Už totiž nevznikají velká JRPG ala Final Fantasy. I tato kultovní série se v posledních dílech ubírá k akčnějšímu stylu. Právě Expedition 33 by toto místo mohla zaplnit. Hlavním dějištěm je město Lumiére, které se stalo cílem rituálu jakési záhadné Malířky. Každý rok vyznačí věkovou hranici a ti, kteří ji dosáhnou, mají svůj osud zpečetěný. Tentokrát tato mez připadá na číslo 33. Expedice 33 ho nemá v názvu jen tak pro nic za nic. Jejím členům totiž zbývá pouze jediný rok života a hodlají ho využít k tomu, aby Malířku zastavili společně s jejími rituálními nesmysli. Clair Obscur na první pohled zaujme hezky vypadající grafikou a estetikou. Autoři se inspirují francouzským obdobím Belle Époque, což je jasně vidět nejen na prostředí, ale i na oděvech postav. Z protagonistů se nám zatím obšírněji představili Gustave a Maelle. Gustave je inženýr, který věří, že dokáže změnit budoucnost pro všechny děti z jeho města. Kvůli tomu se společně s ostatními vydává do podivuhodných krajin, kde číhají zákeřní sluhové Malířky. Maelle je jeho nevlastní sestra, která se v Lumiére nikdy necítila jako doma. Pro ni je hlavní motivací touha po svobodě. Vývojáři v této novince nechtějí dělat tahové souboje v klasickém střihu. Zakomponují do nich i prvky z akčních her či souls-like RPG. Směsice to může být velmi zajímavá, ale zároveň může ve výsledku fungovat tragicky. Je ale úctyhodné, co vcelku malý tým z Montpellier dokázal vytvořit, když přihlédneme ještě k tomu, že jde o jejich úplně první velký projekt.

Pokračování 4 / 12 Eriksholm: The Stolen Dream - Skandinávská záhada Je řada žánrů, kterým se v průběhu let dostává stále méně prostoru. Platí to i pro plíživé adventury z izometrického pohledu. Eriksholm vypadá, že by na nějakou dobu mohl uspokojit jeho fanoušky. V roli Hanny se podíváme do nádherně zpracovaného industriálního města, kde se pokusíme najít Hermana, jejího ztraceného bratra. Běžné pátrání to ale nebude ani náhodou. Herman má v patách místní policii, což nám v našem snažení moc nepomůže. Už od začátku je ale jasné, že se životy protagonistů mění o 180 stupňů kvůli katastrofickým událostem, které Hanna svým pátráním způsobí. Nakonec se změny netýkají pouze jí samotné a její rodiny, ovlivňuje osud celého města. Proto musí spojit síly s důvěryhodnými spojenci, nezištně se proplést mezi zraky nepřátel a odhalit pravdu. Popis nám zatím moc neřekne o kvalitách příběhu. Zpracováním ale zapůsobil Eriksholm na spoustu hráčů na první dobrou. Toto město je inspirované elegancí a drsností Skandinávie na počátku 19. století. Jeho uličky budeme muset prozkoumat opravdu dobře. Při přímém střetu s nepřítelem to totiž nebude snadné. Hanna se musí skrývat ve stínech a přelstít svoje pronásledovatele všemi dostupnými prostředky. Od týmu River End Games jsme zatím neviděli žádnou hru. Tvoří ho ale ostřílení vývojáři, kteří se v minulosti podíleli na velkých titulech. V roli kreativního ředitele je Andres Hejdenberg, který má za sebou Battlefield 2, Devil's Attorney nebo Leo's Fortune. Programátor Karl Broström má pak blízko ke Skandinávii nejen svojí národností, podíval se do ní i skrz hry v Unravel 2. Vypadá to ale, že s žánrem, do kterého Eriksholm spadá, moc zkušeností nemají, tak snad se jim podaří vše správně vyladit. Výsledek bychom měli vidět příští rok na PC, PlayStationu 5 a Xboxu S|X.

Pokračování 5 / 12 Nikoderiko: The Magical World - Crashův ztracený bratr Plošinovky obecně patří mezi moje nejoblíbenější žánry. Proto vždycky rád vidím, když se do něj snaží naskočit někdo nový. A právě někdo takový je tým VEA Games, který ukázal svoji prvotinu. Nebudu se vás snažit přesvědčit o tom, že to bude nějaká skákačková revoluce. Už z prvního traileru je naprosto jasné, že Nikoderiko staví na tom, co fungovalo v sérii Crashe Bandicoota a platí to jak pro hratelnost, tak pro grafickou stylizaci. Dvojice hlavních protagonistů Nico a Luna najdou záhadný prastarý artefakt na magickém ostrově. K jejich smůle je ale nedaleko i zlotřilý Grimbald, který s jeho poskoky z Cobring Gems vzácný poklad ukradne a nemá s ním v úmyslu nic dobrého. V ohrožení je celý ostrov s několika zvířecími kmeny. A kdo jiný by měl tuto prekérní situaci zachránit než ti, kteří artefakt původně objevili. Nikoderiko míří hlavně na mladší hráče. Vedle přijatelné obtížnosti nabídne také možnost hraní v kooperaci na jedné konzoli či PC, díky čemuž se z něj stává velmi dobrý kandidát na hraní rodiče s ratolestí. Kromě pestrobarevné grafiky vás bude doprovázet hudba legendárního Davida Wise, který se mezi hrami pohybuje už přes 30 let. Jeho skladby jste mohli slyšet třeba v několika dílech Donkey Kong Country, Super Smash Bros. nebo Star Fox. Návštěva magických světů by mohla přinést velmi příjemný zážitek. Snad ale Nikoderiko nebude ve výsledku úplně čistou kopírkou. Na první pohled se totiž tvůrci inspirovali možná až trochu moc. Ještě letos bychom měli na vlastní kůži okusit, jak to s ním dopadne. Vedle PC se chystá také na PS5, XSX a Switch.

Pokračování 6 / 12 The Relic: First Guardian - Souls-like bez duší Celý herní svět v těchto dnech žije rozšířením pro Elden Ring. Několik studií nám ale v minulosti dokázalo, že FromSoftware není jediný, kdo dokáže udělat výborné souls-like RPG. O svém umu se nás v příštím roce pokusí přesvědčit tým z Project Cloud Games s The Relic, ve kterém se budeme snažit seskládat dohromady všechny části relikvie a nadobro zbavit náš svět temnoty. Arsiltus býval velmi prosperující říší. Temnota si ale nevybírá, a tak se celý jeho kraj zahalil pod neprostupná oblaka, ze kterých vystupují potvoráci všeho druhu. Vše začalo zničením legendární relikvie, která držela toto zlo na uzdě. S jejím roztříštěním se ale rozletělo do všech koutů světa, jehož osud je teď v našich rukách. The Relic: First Guardian vypadá na pohled skvěle. Grafika ovšem není všechno, hratelnost v tomto žánru hraje prim. Z ukázek je trochu poznat, že animace při soubojích nejsou ještě úplně vypilované. Tvůrci ale ještě mají dostatek času na to, aby mohli doladit všechny detaily. Celkově si při hraní budeme moci osahat pětici různých druhů zbraní, od kterých se odvíjejí nejen základní útoky, ale i speciální schopnosti. Od ostatních her v tomto žánru se chce odlišit hlavně tím, že postava hráče nebude získávat levely. Sílení našeho strážce bude postavené na runách, předmětech a systému výroby. Lze také očekávat, že si každý kousek výzbroje budeme moci vylepšovat. Jak bude tento přístup fungovat, uvidíme příští rok na PC, PlayStationu 5 a Xboxu S|X.

Pokračování 7 / 12 Été - Umění se meze nekladou Jestli ve hrách nehledáte jen nepřetržitou akci, rozsekávání nepřátel či střílení jednoho zásobníku za druhým, Été by vás mohlo zaujmout. Jde o relaxační uměleckou záležitost, ve které navštívíme Montréal v trochu jiné podobě, než ho můžete znát z reálného světa. Vše vypadá jako malba, ať už jsou to objekty v prostředí, vegetace nebo tváře zdejších obyvatel. Jak bude město vypadat, máte více méně sami ve vašich rukách. Budete prozkoumávat jeho ulice a dodávat jim barvy. Chopíte se totiž role potulného malíře, který si dle svého může vyzdobit nejen svůj ateliér. Postupně poznává své sousedy a vytváří umělecká díla i pro ně. Tady zkrátka o akci či napětí nejde. Été (což je francouzsky léto) vám pomůže hlavně si na chvíli odpočinout a zapojí při tom i vaši kreativitu. Vedle malování samotného je důležitou součástí hry také průzkum. Můžete se totiž inspirovat řadou věcí, které kolem sebe uvidíte, a následně je pak využít ve vašich výtvorech. Navíc nemusí nutně jít o dvojrozměrnou malbu. Každý z objektů, který si přidáte do sbírky inspirací, můžete využít i ve 3D prostoru. Kromě toho si lze vyhrát také s barvičkami a kompozicí. Jako správný malíř samozřejmě nebudete pracovat jen s předpřipravenými barvami. K ruce máte paletu, díky které si můžete namíchat vlastní odstín, který přesně odpovídá vaší představě. Na vydání nebudete muset čekat vůbec dlouho. Na PC se totiž chystá 23. července.

Pokračování 8 / 12 Reka - Chaloupka na kuří nožce Reka by nejspíš vypadala jako vcelku obyčejný survival. Ovšem je tady jedna věc, kterou jen tak v jiných hrách nenajdete. Naším domovem se stane chaloupka na kuří nožce, která s námi bude společně cestovat. Baba Jaga se s námi podělí o příbytek, a dokonce nám svěří i trochu ze svých magických znalostí. I když budeme shánět materiály, stavět a vyrábět, tak Reka není tak úplně hra o přežití. Jde hlavně o průzkum tohoto tajemného světa. Chaloupku si budeme moci upravovat podle vlastního uvážení, pokud na to budeme mít dostatek surovin. Cílem je pak plnit různé úkoly, učit se další umění magie a ovládnout postupně všechny síly přírody. Pokud vás koncept zaujal, už si na Steamu můžete vyzkoušet demoverzi zdarma. Vydání je pak naplánované na srpen, ovšem zatím nepůjde o plnou hru. Reka nejdřív vyjde v předběžném přístupu. Jelikož na ní pracuje pouze čtyřčlenný tým, dokončení nějakou chvíli zabere. Zatím nejsou schopni říct, kdy se dostanou do finále, ovšem letos to určitě nebude. Při pohledu na trailer je jasné, že práce je stále spousta. Hratelnost vypadá celkově hodně hrubě a nebýt Baby Jagy a kuří nožky, tak by mě Reka nejspíš moc nezaujala. Takhle je to ale zajímavě vypadají projekt, který pracuje s evropským folklórem a navíc by mohl přinést trochu odlišného větru do celkem strnulého žánru.

Pokračování 9 / 12 NODE - Programování pro začátečníky I tak základní koncept, jako je plošinovka, může být zpracovaný neobvyklým způsobem. To dokazuje novinka od Lapsus Games, ve které dostaneme do rukou robůtka, jehož pohyby ale neovládáme přímo. Musíme pro něj naprogramovat cestu pomocí kombinace základních příkazů. Na časové ose rozmisťujete jednotné úkony a určujete jim také dobu trvání. Svojí atmosférou připomíná NODE hry jako Inside nebo Little Nightmares. V temnotách dnes již dávno opuštěného tajemného jaderného zařízení Sovětského svazu toho je spousta k objevení. Skrz našeho robůtka rozkryjeme jeho záhady a velmi rychle se ukáže, že náš hlavní hrdina není jediným fungujícím pozůstatkem, který se v zákoutích tohoto komplexu skrývá. NODE si také už nyní můžete vyzkoušet skrz demoverzi na Steamu. Hlavním kamenem úrazu by v tomto případě mohla být rychlá repetitivnost. S omezeným množstvím příkazů přeci jen nemáte moc různých možností, jak přistoupit k řešení problémů. Vypadá to ale, že se nabídka dostupných příkazů bude postupně rozrůstat, takže na tuto možnost snad vývojáři při tvorbě mysleli. Plnou verzi NODE uvidíme v příštím roce.

Pokračování 10 / 12 Enotria: The Last Song - Smrt s trochou Itálie O Enotrii jsme psali už v našem článku o testování demoverzí. Osahat si ji stále můžete sami. Jde o souls-like RPG, které se inspiruje italským folklórem a architekturou. Připravte se na sluncem zalité ulice plné nepřátel, kteří vás rozhodně jen tak nenechají projít okolo. Pokusíme se svět zbavit prokletí, kvůli kterému se všichni a všechno zasekli v čase. Náš hlavní hrdina naštěstí stále má pojem o tom, co se kolem něj děje, a tak se z něj stává poslední naděje na záchranu. Na vaší cestě za vítězstvím vám vedle správného načasování a rychlých reflexů pomohou také masky, které vám poskytnou rozmanité možnosti. V jednu chvíli můžete mít vybavené hned tři a rychle mezi nimi přepínat. To vám dává možnost v akci bleskurychle reagovat na rozdílné druhy nepřátel. Jak už to tak bývá, každý z nich má odlišnou slabinu. Masek bude ve finální hře přes 30, takže možností, jak to všechno nakombinovat, rozhodně nebude málo. K tomu se přidává rozvětvený strom schopností. Enotria ale není jen o nepřetržitých bojích. Dojde také na hádanky, kde ke svému prospěchu využijete aktuální stav světa, abyste odhalili veškerá jeho tajemství. Nápady nemá špatné, ovšem ještě je pár věcí potřeba doladit, jak psal kolega ve zmiňovaném článku. Určitě by to chtělo zapracovat na možnosti plížení či zasekávání postav o objekty v prostředí. Na vyladění hry mají autoři z Jyamma Games ještě pár měsíců. Enotria: The Last Song vychází 19. září na PC, PlayStation 5 a Xbox S|X.

Pokračování 11 / 12 Wanderstop - Ne tak obyčejná čajovna Pohodových her byla v průběhu minulých týdnů představena spousta. Mezi ně spadá i Wanderstop, kde budeme muset zastat roli majitelky velmi neobvyklé čajovny. Kromě toho, že budeme čaj připravovat pro naše zákazníky, je také potřeba si vypěstovat potřebné ingredience a s rostoucím zájmem to také bude chtít náš obchůdek rozšiřovat. Zatím to nezní kdovíjak záživně, že? Co kdybych vám ale řekl, že za Wanderstopem stojí autor her Beginner's Guide a The Stanley Parable. Jistě vám bude okamžitě hned jasné, že tohle nebude úplně klasický pohodový simulátor majitele čajovny. Jenže co se to pod tímto prostým závojem vlastně skrývá? To právě nikdo zatím nedokáže říct. Tvůrce totiž jen mírně naznačuje, že s hlavní hrdinkou Altou je cosi špatně. Alta kdysi bývala tou nejlepší válečnicí, kterou svět spatřil. Co tedy dělá v čajovně? Neznáme důvod, proč se v této situaci ocitla. Je ovšem jisté, že má v sobě něco víc. Mnohem víc. Anebo nás vývojáři jen tahají za nos a nakonec to bude úplně klasická cozy farmářská záležitost. Jak je ale v tomhle případě zvykem, nejspíš nás čeká pořádná jízda se spoustou nečekaných překvapení. Datum vydání nicméně zatím neznáme.

Pokračování 12 / 12 Constance - Štětec mocnější meče Zatímco čekáte na Hollow Knight: Silksong, můžete se pustit do řady dalších nových metroidvanií. Z těch nově představených mě jednoznačně nejvíc zaujala Constance, ve které budeme světem proskakovat v roli mladé umělkyně, která místo ostré čepele ve svých rukách třímá velký štětec. Ten je pro ni neocenitelnou zbraní, kterou použije v boji, při skákacích sekvencích i během řešení hádanek. Svět Constance reprezentuje vnitřní představu umělkyně, která postupně míří do záhuby. Na každém rohu to sice zeje barvičkami, ale to neznamená, že je všechno růžové a všichni jsou šťastní. Vše je výtvorem upadajícího mentálního zdraví hlavní hrdinky. Prostředí, ve kterém se budeme pohybovat, tak ale ani náhodou nevypadá. Grafika hry je ručně kreslená a nemá daleko od klasik, jako je právě Hollow Knight, Ebenezer nebo Nine Sols. Všechny schopnosti hlavní hrdinky jsou založeny na technikách malování. Při cestování skrz svět se bude učit další a další, které jí pomohou dostat se do neprobádaných oblastí. Jak je u metroidvanií obvyklé, svět se před vámi rozprostírá celý už od začátku, ale bez potřebných vylepšení se nedostanete do každého koutu. Zároveň to ale nesmíte s používáním technik příliš přehánět. S každým dalším využitím se poškozuje celková podoba vašich maleb, a pokud překročíte určitou hranici, budete se muset popasovat s negativními efekty. Vydání je v tomto případě ovšem ještě daleko. Constance uvidíme až koncem příštího roku. Malou ukázku si alespoň můžete už teď vyzkoušet v demu na Steamu.

