Adventura I Have No Mouth, and I Must Scream se chystá na konzole. Původní verze pro MS-DOS vyšla před 30 lety

Když přijde řeč na klasické adventury z devadesátek, řadě lidí se vybaví hlavně komediální tvorba od LucasArts nebo detektivky od Revolution Software. Už tehdy ale vycházely hry, zabývající se vážnějšími tématy. Do této kategorie spadá právě I Have No Mouth, and I Must Scream, která původně vyšla v roce 1995 na MS-DOS. I po třech dekádách je o ní slyšet, tentokrát díky oznámeným portům pro konzole, jejichž vydání se chystá na 27. března.

Nově si tuto klasiku budeme moci zahrát na PS4, PS5, Xboxu One a Series S|X a k dostání bude i na Switchi. O vývoj se stará studio The Dreamers Guild a roli vydavatele zastupuje Nightdive, který v posledních letech vrátil na trh hned několik retro her. Šlo primárně o akční střílečky, ale očividně se nebojí sáhnout ani na klikací adventury.

I Have No Mouth, and I Must Scream je adaptací stejnojmenného postapokalyptického příběhu od autora Harlana Ellisona z roku 1967. Odehrává se během třetí světové války, kdy vznikl vnímavý superpočítač AM. Spojení všech obranných systémů lidstva vytvořilo dohromady neuvěřitelnou technologii, ovšem pro populaci to nebyl správný krok. AM vyhladil celé lidstvo vyjma pětice přeživších, pro které si počítač chystá nekonečné utrpení.