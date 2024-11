Adventura kompletně vytvořená z keramické hlíny. Na Hlíně pracuje brněnský tým Omnia Ludus

Máme tady další zajímavě vypadající hru z českých krajin, tentokrát od brněnského týmu Omnia Ludus. Jejich Hlína se od ostatních her liší na první pohled. Celá je totiž ručně vytvořena jak jinak než z keramické hlíny. Fyzické modely jsou skrz fotogrammetrii převedené do digitálního prostoru. Žánrově patří hlína mezi advetury s důrazem na příběh. Premiéru by podle aktuálního plánu měla mít v příštím roce na PC. Zatím si ji můžete přidat do seznamu přání na Steamu a rovnou vyzkoušet demoverzi.

Hlína je nejen jménem samotné hry, nazývá se tak i město, ve kterém prožijeme příběh mladíka Olivera starajícího se o svoji matku. Kvůli tomu, že zdejší továrna zvyšuje požadavky na zaměstnance, přišla jeho máma o práci. Společně se tak musejí vypořádat s těžkou životní situací, během čehož objevíme i nejedno tajemství tohoto města.

Pro Omnia Ludus je Hlína prvním projektem. Tento nezávislý tým chce tvořit hlavě hry, které v sobě kombinují zábavu a vzdělávání. V tomto případě se inspirují známými legendami. Vedle Night in the Woods a Little Nightmares je to i The Neverhood, který i po téměř 30 letech vypadá na pohled velmi dobře díky zpracování světa a postav z plastelíny.