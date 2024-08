Adventurní legenda Broken Sword se v září vrátí s předělávkou prvního dílu The Shadow of the Templars

O návratu série Broken Sword jsme se dozvěděli už loni, ale od prvotního oznámení nastalo docela ticho. Zcela nové pokračování s podtitulem Parzival's Stone bylo nedávno odloženo, ale nyní přišly alespoň nějaké pozitivní zprávy. Kompletní předělávka prvního Broken Swordu z roku 1996 vyjde na PC, Xbox, PlayStation a Nintendo Switch 19. září.

Původní příběh George a Nico nás provede všemi původními lokacemi v od základu překresleném prostředí. Charles Cecil, jeden z tvůrců originálu, říká, že grafici u předělávek pozadí, spritů a animací strávili spoustu času, protože co šlo dřív skrýt za nízké rozlišení, se v současnosti už obejít nedá. Oproti původní verzi pro první PlayStation má Reforged 50x větší rozlišení. Na současných konzolích a PC poběží v rozlišení 4k, u Switche jako maximum lze očekávat 1080p.

Výsledkem je, že The Shadow of the Templars v této podobě vypadá jako krásně malovaný animák. Při procházení příběhem si pár změn přece jen všimnout můžete. Nejsou to ale úpravy bezdůvodné. Nová grafika vychází z původních návrhů kreslených tužkou. Když se během vývoje originálu převáděly do digitální podoby, grafici občas dělali změny, aby proces urychlili. V některých částech to ale nedělalo dobrotu, protože postavy pak mluvili o věcech, které v prostředí byly nahrazeny něčím jiným. V Reforged tedy uvidíme všechna ta pozadí tak, jak bylo původně v plánu.



Pozadí se překresluje podle původních návrhů

Broken Sword si i s novou grafikou budeme moci projít v původním stylu. Cecil si je každopádně vědom toho, že standardy jsou dnes jinde, než tomu bylo před necelými 30 lety. Svým stylem ovládání jejich adventura tehdy inovovala, ale dnes už nepůsobí nijak výjimečně. Z toho důvodu do Reforged přidal příběhový režim, který má dynamicky vyvažovat příběh a hratelnost. Zatím jsme neviděli jeho praktickou ukázku. Nakonec ale bude na hráči, kterou z možností si vybere.

Zdroj: PS.Blog, TZ