Age of Empires 2 vyjde na PlayStationu začátkem května. Doprovodí ho čínské rozšíření pro všechny platformy

Xbox pokračuje s portováním svých exkluzivit na další platformy. Po nedávném příchodu Age of Mythology: Retold se na PlayStation 5 chystá další strategie, tentokrát ještě legendárnější. Age of Empires II: Definitive Edition si na konzoli od Sony zahrajeme 6. května. Tuto verzi doprovodí rozšíření Lords of the West, Dynasties of India a Dawn of the Dukes, takže ani na PlayStationu nebude chybět český národ. Zároveň se na stejné datum chystá novinka pro všechny platformy - rozšíření Three Kingdoms.

Tři království přidají do hry rovnou pět nových civilizací. Každou z nich doprovodí unikátní jednotky a technologie. Jelikož si rozšíření bere inspiraci z románu Příběhy Tří říší, mísí se tady historie s mýty. Součástí armád mohou být i unikátní hrdinové se speciálními schopnostmi. Většinu z nich bude možné použít pouze v příběhové kampani, ale najde se i pár takových, kteří budou dostupní ve skirmishi i multiplayeru. V těchto případech ale přijdou o ty nejsilnější speciality.

Příchod nových čínských civilizací neznamená, že ze hry zmizí tradiční Čína, která je dostupná už dlouhou dobu. Původní a nové civilizace budou existovat vedle sebe. Navíc se dočkala řady úprav a vylepšení. Do čínské armády přibylo několik nových jednotek. To vedle Číny platí také pro Koreu. Abyste tato vylepšení získali, nemusíte kupovat expanzi, po vydání bude stačit, když si stáhnete nejnovější patch.