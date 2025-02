Age of Empires II a Age of Mythology Retold se chystají na PlayStation. Tvůrci promluvili i o chystaných rozšířeních

Portování exkluzivit Microsoftu na další platformy pokračuje. Dnešní oznámení potěší fanoušky strategií. Na PlayStation 5 zanedlouho dorazí jedny z největších legend žánru. Age of Empires II v definitivní edici společně se všemi DLC se dostane na konzoli Sony v průběhu jara. Společně s vydáním nové verze je v plánu také nové rozšíření, ale o něm zatím Microsoft podrobnosti neprozradil.

Ještě předtím nás čeká Age of Mythology v předělané verzi Retold. Nová verze bude dostávat obsah stejně jako ostatní, a pokud chcete začít s hraním co nejdřív, s předobjednávkou Premium edice se hra zpřístupní 27. února. Za běžného stavu bude dostupná od 4. března. Ve stejné datum také bude mít premiéru první rozšíření Immortal Pillars, které do hry přidává čínská božstva.

Pozornost se dostane také Age of Empires IV. To sice zůstane na svých stávajících platformách, ale fanoušci se mohou těšit v letošním roce na slušnou porci nového obsahu. Chystají se rovnou dvě rozšíření. Máme očekávat větší množství nových jednotek a stavení. Vývojáři si také prý pohrávají s myšlenkami na nové herní módy, které by otevřely cesty k odlišnému stylu hraní. První rozšíření s názvem Knights of Cross and Rose se chystá na jaro.

Zdroj: Age of Empires