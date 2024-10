Age of Empires II se rozroste o národy antického Řecka. Battle for Greece se zaměří hlavně na příběhy

Původní verze jedné z nejlepších strategií všech dob vyšla už před více než 25 lety a stále se těší takové popularitě, že do ní autoři přilévají další obsah. Od 14. listopadu si budete moci na PC a Xboxu pořídit přídavek Chronicles: Battle for Greece. Název jasně napoví, které části historického světa se bude věnovat. Do výčtu civilizací s ním přibydou 3 nováčci - Achaimenovci, Atéňané a Sparťané. Prodávat se bude za 14,99€, tedy nějakých 780 Kč. (Steam, Xbox Store)

Microsoft v oznámení jasně uvádí, že Battle for Greece je zaměřené hlavně na příběh. Dostaneme kampaň o 21 kapitolách, kterou doprovodí stylové filmečky a zajímavosti zasvěcující hráče do historie těchto národů. Vrcholná antika je mezi mnohými nadšenci do historie právě tím nejoblíbenějších obdobím a je celkem překvapivé, že na něj nedošlo dřív.

Battle for Greece je jen první kapitolou ze série Chronicles. Vznikala ve spolupráci se společností CaptureAge a do budoucna se připravují pokračování, která se budou věnovat dalším historickým příběhům. Jako u všech ostatních first-party her Xboxu platí, že rozšíření bude při vydání rovnou k dispozici v rámci předplatného Game Pass.