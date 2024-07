Teď se dozvíte, co budete za několik měsíců hrát. Čeká nás nová Zelda, Mario & Luigi i opičák Donkey Kong

Tradiční veletrh E3 je historií. O oznamování nových her a haldu traileru v průběhu léta ale nepřijdeme ani tentokrát. Letos na to půjdeme trochu jinak. Tento článek budeme průběžně aktualizovat a velmi stručně v něm najdete vše, co bylo na různých akcích představeno. To nejzásadnější více rozebereme v samostatných článcích, které můžete očekávat v následujících dnech a týdnech. Pokud vás zajímá, které akce už proběhly a co se naopak ještě chystá, zamiřte na poslední list článku s přehledem.

Nintendo Direct - 18. června

Metroid Prime 4 Beyond - Po dlouhém vývoji a restartech tady máme první pohled na pokračování oblíbené série Metroid Prime. Z ní si můžete na Switchi zahrát ve výborném remasteru její první díl. Vypadá to, že čtyřka se bude držet nastolených základů. Vydání máme očekávat v příštím roce. Trailer

Ace Attorney Investigations Collection - Další přírůstek do právnické série nám představí dvojici spin-offů včetně částí, které dříve vyšly pouze v Japonsku. Všechny scény budou překresleny do moderní podoby, ale zároveň budeme mít možnost přepnout do původní podoby. Předobjednávky se spouští dnes, kolekce pak vyjde 6. září. Trailer

Stray - Na Switch se chystá port další větší hry. Ve Stray si zahrajeme za kočku ztracenou ve sci-fi světě. Titul od studia Annapurna Interactive si vysloužil řadu ocenění. Na novou platformu se podívá letos o Vánocích. Trailer

Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven - Máme tady další značku, která v našich končinách nemá moc zvučné jméno. To se ale nedá říct o Americe a Asii. Pokud máte rádi klasická JRPG, měla by předělávka druhého dílu zajímat i vás. Jelikož originál vyšel v roce 1993, tak nová verze pořádně prokoukne a je plně převedena do pohádkového 3D prostředí. Trailer

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom - Máme tady novou Zeldu, ve které se role trochu prohodí. V Echoes of Wisdom budeme v roli Zeldy zachraňovat Linka. Nintendo chtělo pro princeznu vytvořit odlišný styl hraní. Ve světě, kde se objevují záhadné trhliny, se jí do rukou dostane do rukou hůl Trirod, se kterou může kopírovat objekty ve světě, kolem čehož bude postavené řešení hádanek. Tuto schopnost využije Zelda i v boji a může jí okopírovat i nepřátelé. Jejich kopie pak budou bojovat po našem boku. Nová Zelda vychází 26. září. Zároveň vyjde také tematicky laděná konzole Nintendo Switch Lite. Trailer

Super Mario Party Jamboree - Doposud největší party hra z Mariova světa se ukázala vůbec poprvé. Dostali jsme náhled na několik herních prostředí, přičemž některé můžete znát už ze starších dílů. Došlo i na předváděčku některých miniher, kterých má být celkově 110. Při online hraní se pak může do jedné hry připojit až 20 hráčů. Vychází 17. října. Trailer

Looney Toones: Wacky World of Sports - Na rozdíl od starších generací konzolí od Nintenda na Switchi je o povedené sportovky docela nouze. Možná to zachrání novinka s postavami ze seriálů Looney Tunes, ve které se pustíme do čtyř různých sportů. Hra podporuje i multiplayer, ale bohužel to vypadá, že jen lokální. Vyjít by pak měla na podzim. Trailer

NSO + Expansion Pass - Přicházejí další přírůstky do knihovny retro her. Mezi nimi je The Legend of Zelda: A Link to The Past - Four Swords, Metroid: Zero Mission, Turok: Dinosaur Hunter a Perfect Dark s podporou online multiplayeru. Všechny novinky budou dostupné už v průběhu dnešního dne. Trailer

Dragon Quest III HD-2D Remake - Fanoušci se po dlouhém spekulování dočkali předělávky jednoho z nejoblíbenějších dílů série Dragon Quest. Remake využívá styl HD-2D, který kombinuje nádherně zpracované 3D prostředí s pixelartovými postavami. Vychází 14. listopadu. V příštím roce pak budou následovat první dva díly předělané ve stejném stylu. Trailer

Donkey Kong: Country Returns HD - Opičák milující banány se konečně zase podívá na Nintendo Switch. Na úplně nové dobrodružství si ještě počkáme, tentokrát se musíme spokojit se skákačkou, kterou jste mohli kromě původní verze projít také na 3DSku. Příjemnou novinkou je možnost hraní v kooperaci. Vychází příští rok v lednu. Trailer

Darkest Dungeon 2 - Pokračování oblíbeného temného rogue-like RPG se od svého předchůdce hodně liší. Vývojáři ho ale s pomocí hráčů od prvotní verze dost vylepšili. Nyní se ve finální podobě rozrůstá i na další platformy a je mezi nimi právě i Switch. Na eShopu najdete Darkest Dungeon 2 od 15. července. Trailer

Among Us - Nový člen posádky a další role přicházejí do oblíbené dedukční multiplayerovky. I v tomto případě novinky můžete otestovat už dneska. Update dostanou všichni majitelé hry zdarma. Trailer

Disney Illusion Island - Do této pohádkové metroidvanie přichází update s novým obsahem. Micky a jeho parta bude pomáhat detektivovi s řešením tajemných případů. Pokud už hru máte, tento přírůstek dostanete zdarma už během dneška. Trailer

Farmagia - Představil se nám nový Fairy Tail, ale vypadá to, že jeho tvůrce Hiro Mašima má prsty i v tomto fantasy RPG. Ve Farmagii společně s hlavním hrdinou se pokusíme ochočit celé stádo nebezpečných zvířat, které nám pak propůjčí své schopnosti v boji s monstry. Vedle toho by Farmagia mohla být ale taky vcelku odpočinková záležitost, protože je její součástí i farmaření a svá zvířátka musíte prvně vytrénovat. Jak to nakonec vše skloubí dohromady, uvidíme 1. listopadu. Trailer

Nintendo Switch Sports - Do výčtu sportů v nabídce Switch Sports přichází basketbal. Každý majitel základní hry dostane tento update zdarma. Dorazit by měl v průběhu léta a bude možné trénovat sólo nebo hrát online s dalšími hráči. Trailer

Fantasian Neo Dimension - Původní verze už je slušné retro. RPG od tvůrce série Final Fantasy se ale vrací na herní scénu s kompletní předělávkou, která přináší originální příběh v moderním zpracování. Vydání máme očekávat během vánoční sezóny. Trailer

Fairy Tail 2 - Populární manga a anime série se dočká herního pokračování. S oblíbenými postavami se vydáme na dobrodružství letos v zimě. Určitě tak tvůrci chtějí vytěžit maximum ze zájmu, kterého se Fairy Tailu dostává díky nově vycházející sérii anime. Trailer

MIO: Memories In Orbit - Hollow Knighta jsme se sice nedočkali, ale přeci jen se ukázala alespoň jedna nadějně vypadající metroidvanie. Hrajeme za jakési mechanické stvoření na sci-fi vesmírné stanici. Podle ukázky se ale podíváme do různých prostředí. V každém z nich ovšem číhají nebezpeční nepřátelé, které musíme přechytračit hlavně svojí hbitostí. Vydání je v plánu na příští rok. Trailer

Nintendo World Championship: NES Edition - Dostali jsme připomínku k novince složené z desítek miniher vycházejících z retro titulů od Nintenda, kde se budeme předhánět s hráči z celého světa o nejrychlejší průchod všech částí. Hrát můžete ale i lokálně. Vydání je naplánované už na 18. července. Trailer

Mario & Luigi: Brothership - Čeká nás další dobrodružství, kde se o hlavní roli dělí oba bratři instalatéři. Mario společně s Luigim musí spolupracovat jak při procházení světem, tak při tahových soubojů s nepřáteli. Série Mario & Luigi se s novým dílem poprvé podívá na Switch. Tato novinka vychází 7. listopadu. Trailer