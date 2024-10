Alien: Isolation vyšel před deseti lety. Stále je nejlepším hororem s vetřelcem. Najdete ho na PC, konzolích i mobilech

Bylo docela zjevením, když v roce 2014 vyšel Alien: Isolation a fanoušci o něm básnili ódy, jak skvělý je to horor. Stojí za ním studio Creative Assembly, které je známé především díky strategické sérii Total War, ale očividně zvládají zpracovat i zcela odlišné žánry. Jejich vetřelčí horor i deset let poté patří mezi ty nejlepší hry podle filmové předlohy.

Původně vyšlo Isolation pro PC a konzole PlayStation a Xbox. Díky zpětné kompatibilitě si ho můžete bez problému zahrát i na novější generaci. V roce 2019 se díky týmu z Feral Interactive dostal také na Nintendo Switch.

I když by se mohlo zdát, že kvůli slabšímu hardwaru nepoběží dobře, tak jde ve skutečnosti o jeden z nejlépe provedených portů. Jestli se o něm chcete dozvědět víc, rozhodně mrkněte na video od Digital Foundry, podle kterého je kvalita obrazu verze pro Switch lepší než na PlayStationu 4.

V roce 2021 vetřelec ještě rozšířil svoje působiště na mobilní telefony. Najdete ho jak na Androidu, tak na iOS. Ani s touto verzí neuděláte chybu, pokud na to má váš mobil dostatečný výkon.

Alien: Isolation je tak oblíbený hlavně díky atmosféře na vesmírné stanici Sevastopol. Vydáváme se sem 15 let po událostech z původního filmového Vetřelce z roku 1989 v roli Amandy Rimpley, která se snaží odhalit okolnosti ohledně zmizení své matky. Zatímco řada ostatních her proti nám posílala celé hordy vetřelců, Isolation stačil jeden jediný k tomu, aby hráč byl neustále v napětí.

Díky úspěchu hry se příběh Amandy dostal i do dalších médií. V roce 2019 například vyšel několikadílný animovaný seriál. Výsledek je ale docela tragický, protože využívá hlavně cutscény přímo ze hry a lip-sync v něm v podstatě neexistuje. Rozhodně tak doporučujeme zůstat u hry.

Knižní adaptace od Keitha R.A. DeCandida je na tom s hodnocením lépe. Příběh je opět totožný s tím, co si můžete prožít ve hře. Jestli vás ale zajímá víc než příběh, za doporučení stojí kniha Perfect Organism: An Alien: Isolation Companion. Jde o neoficiálního průvodce, kterého má na svědomí Andy Kelly. Mimo jiné se v knize zabývá audio designem a stylem zpracování samotné vesmírné stanice. Do detailu tady najdete také informace o posádce či průvodce jednotlivými částmi hry.

I když komunita dlouho volá po pokračování, zatím o něm oficiálně nemáme žádné informace. V roce 2022 se ale objevilo několik spekulací ohledně toho, že Alien: Isolation 2 se přeci jen v budoucnu ukáže, ovšem od té doby nepřišel jediný náznak, že by tomu tak skutečně mělo být.

Pokud máte chuť na dalšího Vetřelce a nestačí vám letošní přírůstek do filmové série, můžete si zahrát některou z novějších her. Za zkoušku stojí Aliens: Dark Descent, což je taktická strategie, ve které se s malou jednotkou proplétáte skrz komplexy zamořené vetřelci. Větší porci akce pak nabízí Aliens: Fireteam Elite, který můžete hrát v kooperaci ve tříčlenné partě.