Ani Halo se nevyhnulo škrtům. Microsoft chce co nejvíc zaměstnanců nahradit AI agenty, tvrdí vývojář

Po včerejší smrti negativních zpráv ze stáje Xboxu se situace zatím příliš neuklidnila. Web Engaged přichází s reportem od jednoho z členů týmu Halo Studios. Toho se propouštění nemělo dotknout tak výrazně, o místo přišly jednotky vývojářů. Situace ve studiu ale není nijak pozitivní a prý určité napětí vznikalo ještě předtím, než se včerejší zprávy dostaly do světa.

Vedení studia propuštěným zaměstnancům jako důvod tohoto kroku uvedlo", že tím zajistí vyšší agilitu a efektivitu studia. Ve zbývajícím týmu rozhodně nepanuje pozitivní atmosféra, což jasně dokazuje vyjádření jednoho z členů. „Osobně jsem neskutečně naštvaný kvůli tomu, že se Phil ve svém emailu chlubil tím, jak byl tento rok pro Xbox nejziskovější v historii, a ve stejné větě zatáhl za páku propouštění. Nedávalo mi smysl, na co z toho bych měl být hrdý.“

Řeč přišla krátce i na umělou inteligenci. Už v dubnu na Llamaconu CEO Satya Nadella řekl, že 30 % kódu Microsoftu píše AI. Dle slov vývojáře z Halo Studios „se společnost snaží ze všech sil, aby co nejvíc míst bylo nahrazeno AI agenty“. Specifický přímo nebyl. Vzhledem ke krokům Microsoftu z posledních let bychom se nedivili, kdyby nadcházející změny vedly jen k dalšímu propouštění.

Situace je v tomhle případě ještě horší kvůli tomu, že jeden z projektů Halo Studios si aktuálně prochází krizí. „Řekl bych, že nikdo aktuálně není spokojený s kvalitou tohoto produktu. Panuje kolem něj velké napětí,“ dodává vývojář. Dost možná jde o věc, kterou hodlají představit během říjnového turnaje Halo World Championship 2025.

Popsal také situaci okolo kontraktů s ostatními společnostmi. Místo toho, aby si vnitřní tým na pomoc přizval další schopné lidi skrz kontrakty, od roku 2023 se stále častěji navazuje spolupráce s celými externími studii, aby se urychlil vývojový proces. V herním průmyslu to není žádná novinka, dlouhou dobu na tomto modelu staví třeba série Call of Duty. Xbox je prý v herním vývoji několik let pozadu, což vede ke spoustě promrhaného času a úsilí.