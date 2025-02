Ani úspěch neznamená jistotu. Skončil celý americký tým vývojářů hitovky Marvel Rivals

V posledních měsících a letech slýcháme o propouštění v herním průmyslu každou chvíli. Loni skončilo několik týmů kvůli neúspěšným projektům, ale jak se ukazuje, ani úspěch není zárukou toho, že si vývojáři udrží svoje místo. Thaddeus Sasser, který vedl tým podporující vývoj úspěšné online týmovky Marvel Rivals, na svém LinkedInu uvádí, že celý jeho tým se sídlem v americkém Seattlu byl propuštěn.

Nedlouho poté se vyjádřil čínský NetEase, pod který Rivals spadají. „Udělali jsme těžké rozhodnutí o úpravě struktury vývojářského týmu z organizačních důvodů a pro optimalizaci efektivity vývoje hry.“ Práce amerického týmu se tak přesune do Číny ke zbytku vývojářů a NetEase ujišťuje, že nehodlá s dalším vývojem hry končit, právě naopak. Ale i když je to malý šestičlenný tým, který fungoval převážně jako podpora pro tvorbu designu, jde tady spíš o princip.

Zrovna Marvel Rivals není projekt, u kterého by tyto kroky byly nutné. Podle odhadů za první měsíc po vydání vydělal zhruba 135 milionů dolarů a alespoň na Steamu je o něj pořád obrovský zájem, jak ukazují statistiky. Čísla z konzolí neznáme, ale podle všeho se opravdu dobře chytil i na PlayStationu.

Není to jen o Marvel Rivals, společnost NetEase v poslední době celkově začala upouštět od investic do zahraničních studií. Minulý měsíc jsme se například dozvěděli, že skončila s podporou studia Worlds Untold, které založil Mac Walters, scénárista Mass Effectu. Podobný scénář nastal i v případě týmu Jar of Sparks pod vedením Jerryho Hooka, veterána z Xboxu.

Zdroj: VCG, X, SteamDB