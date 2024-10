Animal Use Protocol je horor z pohledu superinteligentního šimpanze. Z výzkumné laboratoře utečeme v roce 2026

V září vyšel horor Zoochosis, ve kterém je ošetřovatel v zoo terorizován zvířaty. V téhle novince od týmu The Brotherhood konflikt zvířat a lidí uvidíme z úplně jiného úhlu. Hlavním hrdinou Animal Use Protocol je šimpanz Penn, který má nadprůměrně vysokou inteligenci. Díky tomu zvládne své věznitele v laboratoři přechytračit a utéct. Ještě ale nemá vyhráno, cesta za svobodou je dlouhá. Výsledek bychom měli vidět v roce 2026 na PC. Hru si už můžete přidat do seznamu přání na Steamu.

Penn na to nebude sám. Společnost mu dělá krysa Trip, kterou podle ukázky neustále bude mít posazenou na své zbrani ovládající gravitaci. Jejich největším nepřítelem nebudou při pokusu o útěk lidé. Mnohem větší pozor si musejí dávat na chiméru, která taktéž vznikla v těchto laboratořích. Experimenty se vymstily a kvůli jejímu řádění vypadá celý komplex jako pravý horor.

Postupovat musíte pěkně potichu a hlavně rychle. Není času nazbyt. I přes vysokou inteligenci se Penn jen těžko bude měřit s chimérou v přímém souboji. To platí i pro jeho krysí kámošku. Do hratelnosti se kromě průzkumu zapojí také systém výroby. Dost možná tak alespoň budeme mít pár pomůcek, které svedou chiméru z naší stopy.