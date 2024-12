Arma Reforger po dvou letech vyšla na PlayStationu. Podpora komunitních modifikací dorazí v budoucnu

Předělový díl mezi třetí a čtvrtou Armou vyšel na PC a Xboxu už v roce 2022. Hráči na PlayStationu si museli počkat pár let, ale přece jen se dočkali. Reforger si už nyní můžete pořídit v digitálním obchodě za 949 Kč. Jako u každé nově vydané hry i tady platí, že při hraní na PS5 Pro najdete v nabídce grafická nastavení, která využijí větší množství výkonu konzole.

Vývojáři z Bohemky hojně využívají vlastnosti ovladače DualSense. Při střílení budete cítit odlišný odpor adaptivních spouští podle toho, jakou zbraň zrovna držíte v rukách. Každou akci pak doprovází vibrace haptiky.

Arma Reforger je vojenský sandbox, ve kterém bojujete na fiktivním ostrově v dobách studené války. Součástí hry je crossplay, takže do multiplayeru se můžete pustit s dalšími hráči bez ohledu na to, na jaké platformě hrají. Na PlayStationu ale zatím nenajdete podporu modifikací. Tvorba komunity je stěžejní součástí celé série, což se potvrzuje i u Reforgeru. Na PlayStationu se přidání podpory plánuje do budoucna.

Hra v základu obsahuje čtveřici herních módů. V Conflictu je to hlavně o strategii, zatímco Capture and Hold se soustředí na rychlejší akci. Combat Ops pak nabízejí kooperativní zážitek, kdy vyrážíte na mise společně s partou dalších hráčů proti umělé inteligenci. Nejzajímavější je ale rozhodně Game Master, kde si hráči sami mohou tvořit scénáře.

