Asasíni dorazili do karetní hry Magic The Gathering. Set Assassin's Creed přichází s novou mechanikou

Po Falloutu se svět karetní hry Magic the Gathering rozrostl o další univerzum, a to Assassin's Creed, který přišel na pulty obchodů na začátku července. Fanoušky videoherní série jistě potěší, že se setkají s více než stovkou postav napříč všemi asasínskými hrami. Získat tak můžete třeba Edwarda Kenwaye, Ezia, Alexia či Desmonda Milese. Kromě asasínů se můžete těšit také na historické osobnosti, jako je třeba Leonardo da Vinci, Sokrates nebo Kleopatra či na další vedlejší postavy ze série. Kromě toho se samozřejmě dočkáme celé řady karet vybavení, lokací a dalších. Nechybí zde samozřejmě ani kupky sena a skryté čepele.

Kromě nových postav, předmětů a událostí přináší Assassin's Creed také novou mechaniku pojmenovanou Freerunning. Ta vám umožní zahrát kartu levněji, pokud v daném kole dáte soupeři zranění svým commandrem nebo asasínem. Do hry se také vrací 3 staré mechaniky. Cloak a Disguise vám umožní skrývat karty a udržovat tak soupeře v nejistotě. Mechanika Historic zase přináší speciální zbraně, artefakty a další.

A co všechno si můžete pořídit? Pokud vás asasínský Magic láká, ale nechce se vám investovat moc peněz, můžete vyzkoušet Starter kit (399 Kč), který obsahuje vše potřebné pro hru dvou hráčů. V balení jsou dva předpřipravené balíčky o 60 kartách, z nichž každý obsahuje jednu Mythic Rare kartu a 8 Rare karet, 2 papírové krabičky a kód pro hraní online Magic: The Gathering Arena. O něco dražší je Bundle (1 599 Kč), jenž obsahuje 9 Beyond boosterů, 40 landů (20 z toho foliových), počítadlo životů, promo kartu a krabičku na uložení komponent. Boostery se v této edici dělí na dva druhy. Collector booster (599 Kč) obsahuje 10 karet, najdete v něm vzácnější foilové karty a také karty ve speciálních grafických úpravách. Beyond booster (135 Kč) v sobě ukrývá 7 karet: 3-5 uncommon karet, 1-4 rare karty nebo vyšší a 0-1 land kartu.