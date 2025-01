Assassin's Creed Shadows nevyjde ani v únoru. Ubisoft ho odložil o další měsíc

Pokračování série Assassin's Creed je pro Ubisoft životně důležité. Společnost má poslední roky nemalé problémy a právě Shadows by jim mohlo vytrhnout trn z paty. Nejspíš proto dělají vše, aby se tak opravdu stalo a nevydali další nedopečený produkt. Odklad z loňského roku ale nejspíš byl málo, a tak přichází další. Nově platí, že Shadows vyjde 20. března na PC, PS5 a XSX.

Kromě toho, že mají vývojáři pár dalších týdnů na vychytávání chyb, se také díky odkladu Shadows vyhne únorovému náporu her. Příští měsíc se opravdu nudit nebudeme. Hned na úvod vychází Kingdom Come: Deliverance 2, následují hry jako Civilization VI, Avowed, pirátský spin-off Like a Dragon, Monster Hunter Wilds a další menší novinky. V březnu je to volnější a jako největší konkurence vypadá vylepšená verze Xenoblade Chronicles X.

V oznámení o odkladu Ubisoft neuvádí konkrétně, co ještě potřebuje doladit. Změny a vylepšení ale mají být založené na zpětné vazbě komunity. Více bychom se měli dozvědět brzy. Ubisoft připravuje na nadcházející týdny další updaty.