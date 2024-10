Assassin's Creed Shadows se má po vydání rozrůst o kooperační mód. Jasuke a Naoe budou bojovat bok po boku

Po odkladu z minulého týdne je okolo Ubisoftu zase jednou rušno. Web Insider Gaming nyní přichází s exkluzivním reportem, podle kterého má být v přípravě režim kooperace pro Shadows, interně nazvaný League. Součástí hry ovšem nemá být hned při únorovém vydání, rozšíří ji až v budoucnu v rámci dodatečného obsahu.

Může to trochu působit tak, že kooperaci chce Ubisoft přidat narychlo. Na League se ale má pracovat už dlouho a vývoj nemá nic společného s již zmíněným odkladem. Je dost zvláštní, že takovou velkou věc vydavatel zatím ani jednou nezmínil. Ohledně fungování kooperace zatím moc informací nemáme. Nejpravděpodobnějším scénářem je, že se do akce vrhnou dva hráči, každý v roli jednoho z dvojice protagonistů, a budou při plnění misí kombinovat odlišné styly Jasukeho a Naoe.

Ani zdaleka to není poprvé, co by asasíni zavítaly do vod multiplayeru. Už Assassin's Creed Brotherhood a Revelations obsahovali PvP módy, kdy jste museli odhalit ostatní hráče v davu NPC a zároveň nenechat odhalit sebe. Tento koncept byl velmi zábavný, ovšem potopila ho nestabilita služeb, což vyústilo v malý zájem hráčů.

S kooperací to pak zkusilo Assassin's Creed Unity. Samotná premisa opět nebyla vůbec špatná, funkčnost je ale druhá věc. Při této zmínce nám vyvstávají na mysl nechvalně známé truhly s poklady, za jejichž odemčení si Ubisoft účtoval reálné peníze.