Assassin's Creed Shadows sklízí pozitivní reakce. Kombinace tradičního a moderního stylu asasínů funguje

Nový díl ze série Assassin's Creed vychází 20. března a Ubisoft se nyní pochlubil příběhovým trailerem společně s hardwarovými požadavky PC verze. Vedle toho se ale do světa rozletěla řada dojmů z úvodních pár hodin. A celkem překvapivě je valná většina reakcí pozitivních. Zejména jsou vyzdvihovány rozdíly v hraní mezi styly Naoe a Jasukeho.

Ještě, než se přesuneme k samotným dojmům, web Engaged prozradil, že Shadows jsou prvním dílem, který vyjde jako součást Animus Hubu. Ten zastřeší poslední čtyři díly série jakožto jeden velký rozcestník. Vedle her samotných skrz něj bude možné hrát i mise, za které dostaneme bonusovou výbavu.

Jeden velký rozcestník

Tenhle projekt byl dříve známý jako Assassin's Creed Infinity a je to způsob, jak chce Ubisoft sérii více posunou k live service stylu. Možnosti a obsah Animus Hubu se budou jistě postupem času rozrůstat.

Všechny dojmy, které jsem prošel, se shodují na tom, že Shadows velmi dobře kombinují styl hraní klasických asasínů s tím, co známe z novodobých dílů. Naoe představuje klasického asasína. Je přebornicí v plížení a jen ona má na předloktí skrytou čepel. Pomůže jít také vylepšený orlí pohled, se kterým vidí nepřítele i přes stěnu.

Tichý postup celkově v jejím podání bude propracovanější, čemuž pomáhá nový systém viditelnosti. Z dojmů IGN můžeme vyčíst, že Naoe umí zhasínat svíčky a rozbíjet lampy, díky čemuž bude mít plížení snazší. Hra světel a stínů má hrát v Shadows mnohem důležitější roli, než v jakémkoliv předchozím díle.

Naoe sice vyniká v přepadeních a plížení, ale jakmile dojde na akci, je to o něco složitější. Nevydrží toho tolik a přesila pro ni znamená velký problém. Proto se občas vyplatí vzít nohy na ramena. Takové situace jsou převážně Jasukeho parketou. I když se i on umí přilepit k zemi a plížit se ležmo, je to zkrátka hromotluk, který i zabití ze zálohy řeší razantním stylem.

Kreslení místo lovu

Trochu byly nakousnuty i vedlejší aktivity. Svět Shadows tvoří 9 provincií rozdělených na regiony, a i když prý nemá jít o tak gigantickou mapu, jakou má Valhalla, stále narazíte na hromadu nepovinných aktivit. Patří mezi ně kreslení zvířat. Místo toho, abyste svoji kořist lovili a využili kůže k výrobě, se musíte ke zvířeti přiblížit a zachytit jeho podobiznu.

Relaxačních aktivit bude vícero. Když zrovna nebudeme vykrádat sídlo jakéhosi zlořáda, můžeme si zameditovat v naší základně. Shadows pokračuje s minihrou správy vlastní osady, ale podle dojmů ji řádně vylepší.

Podle popisu v již zmíněném preview od IGN tato minihra vypadá jako asasínský Animal Crossing. Máte svobodu v tom, kde budou stát jaké budovy a jaká bude jejich výbava. Ať už bude vypadat jakkoliv, hlavně bude fungovat jako základna pro nasbírané síly, které bojují za spojení Japonska. Právě sjednocení má být jedním z hlavních témat příběhu Shadows.

Když už byla řeč o Vallhale, tak Polygon poznamenává, že zůstane systém výbavy obou asasínů. Předměty tedy budou rozdělené podle rarity a vedle toho Naoe a Jasuke budou mít každý vlastní vývojový strom.

Mezi oběma postavami bude možné plynule přepínat při průzkumu světa. Jen musíte dodržet pár podmínek. Nelze prohodit postavu v boji, při šplhání nebo když jste zrovna utekli z potyčky a čekáte v úkrytu, až vás nepřítel přestane hledat. I u některých misí máte přímo na výběr, z perspektivy kterého z hrdinů je projdete.

Pokud ale chcete znát příběh tak, jak s ním počítá oficiální kánon, můžete si zapnout Canon mód, se kterým se ani nebudete muset rozhodovat v konverzacích a příběh poplyne tak, jak s ním Ubisoft počítá.

Poběží vám na PC?

Dojmy jsou tedy z valné většiny pozitivní, i když to vypadá, z úvodních pár hodin se nedostavil žádný wow moment. Hlavní novinkou je tak vylepšený stealth, jinak Shadows působí přesně tak, jak byste od dalšího dílu ze série Assassin's Creed očekávali.

Jestli plánujete hrát na PC máme tady pro vás hardwarové požadavky. Na rozdíl od spousty velkých novinek si budou moci zahrát i ti z vás, kteří nemají grafickou kartu s podporou ray tracingu. V tohle případě je minimum GTX 1070 od Nvidie, respektive AMD Radeon EX 5700 nebo Intel Arc A580.

U doporučených požadavků je to ale už větší skok. Pro hraní v rozlišení 1080p při 60 FPS je potřeba GeForce RTX 3060TI nebo její ekvivalent. Je ale stále otázkou, jak dobře budou Shadows využívat upscalery a generování snímků. Konkrétně při hraní budeme moci využít DLSS 3.7, FSR 3.1 a XeSS 2.