Assassin's Creed Shadows ukazuje, jaký rozdíl může udělat výkon PlayStationu 5 Pro. Oproti běžné PS5 je skok znatelný

Investovat téměř dvojnásobnou částku do PlayStation 5 Pro oproti základní variantě konzole se v očích mnoha hráčů zdá zbytečné. Což o to, některé hry dodatečný výkon opravdu nevyužívají nijak zázračně. Existují ale případy, kdy grafické režimy na "pročku" umí udělat divy. Patří mezi ně třeba Final Fantasy VII Rebirth a Monster Hunter Wilds, kde režim výkonu díky PSSR nevypadá ani zdaleka tak rozmazaně, jako na původním modelu. K titulům, které by hráče mohly přesvědčit k nákupu, se nyní přidává Assassin's Creed Shadows.

Všechna grafická nastavení na konzolích PlayStationu dopodrobna otestovali v Digital Foundry. Největších rozdílů si můžete všimnout v režimu výkonu. Na PS5 Pro totiž hra stále běží s globálním nasvětlením vytvořeným skrz ray tracing. Je to další z mnoha důkazů toho, že světlo dělá strašně moc bez ohledu na to, jak vypadá zbytek hry.

Toto využití ray tracingu vytváří přirozenější svět, kdy se světlo rozlévá do uzavřených prostor skrz každou mezeru a vynikne také v přírodě, kdy jeho paprsky pronikají přes listí stromů. Jak můžete vidět ve videu, rozdíly jsou znát na první pohled a většina scenérií vypadá o řád lépe v Pro verzi, než v té základní. I když je rozdíl jasně vidět, obě verze jsou velmi srovnatelné kvalitou výsledného obrazu. Upscaling se řeší stejně na všech variantách PS5, kdy se do 4K obraz převádí z 1080p.

Nutno říct, že rozdíl je tak velký jen při srovnání režimů výkonu. Režim kvality podporuje globální nasvětlení s ray tracingem i na základní PS5. Na "pročku" k tomu navíc krajinu zkrášlují ray tracingové odrazy na vodních hladinách. Ostřejší jsou také stíny a během hraní si můžete všimnout lepšího renderování vlasů, které na základní PS5 uvidíte jen v cutscénách.

Na PS5 Pro vedle toho najdete také Balanced mód, který funguje jen na 120Hz obrazovkách. Hra s ním běží na 40 FPS a je to slušná kombinace obou dříve zmíněných módů. Odrazy s ray tracingem nemá, ale zato vylepšuje stíny a renderovací techniku vlasů.

PlayStation 5 Pro je tak hlavně pro hráče, kteří za každou cenu preferují hraní na konzolích v 60 FPS v té nejvyšší kvalitě. Assassin's Creed Shadows je kromě PlayStationu samozřejmě dostupné také na Xboxu Series S|X a PC. Pokud vás zajímá, jak si vedou další verze, určitě se mrkněte na předchozí video od Digital Foundry.