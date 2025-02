Assassin's Creed Shadows uniklo měsíc před vydáním. Nenechte si zkazit dojem nedokončenou verzí, prosí Ubisoft

Není to poprvé, co se krabicové verze nové hry dostaly k veřejnosti ještě před oficiálním vydáním. V případě Assassin's Creed Shadows je to ale ještě o něco větší průšvih. Hra totiž vychází až za necelý měsíc a verze, ve které si ji takový hráč zahraje, není finální.

Stále se v těchto dnech pracuje na patchích, které doprovodí vydání 20. března na PC, PlayStationu 5 a Xboxu Series S|X. Už teď ale můžete na internetu narazit na spoustu záběrů z rozdělané podoby.

Ubisoft si je vědomý tohoto incidentu. „Úniky jsou nešťastné a mohou ovlivnit nadšení a očekávání hráčů. Prosíme vás, abyste nekazili zážitek ostatním,“ píše komunitní manažer na Redditu. Postupně se snaží veškeré materiály z tohoto úniku stahovat a zatím těžko říct, jak velké množství kopií se dostalo do světa.