Assassin's Creed Shadows vyjde až v únoru. Ubisoft chce hru vyladit a rovnou ji vydá i na Steamu

Ubisoft náhle odvolal novinářskou akci, kterou chystal v rámci dnes začínající Tokyo Game Show. Nyní už je jasné proč. Největší novinka podzimu od francouzského giganta se odkládá na 14. února příštího roku. Oficiální zpráva jako důvod udává, že si vývoj žádá víc času, aby s výsledkem byly tvůrci opravdu spokojeni a některé klíčové prvky díky tomu mohou posunout na vyšší úroveň.

Hráči, kteří si Shadows předobjednali, dostanou své peníze zpět. Ubisoft také hodlá změnit strategii vydávání her. Za předobjednávku dražších edicí nezískáte předběžný přístup ke hře, všichni do Japonska vyrazí v jednotné datum. Jako bonus za nákup v předstihu dostanete místo toho zdarma první rozšíření. Zároveň přišlo potvrzení toho, že Assassin's Creed Shadows budou hned od prvního dne na PC dostupné i na Steamu, což u ubisoftích her platilo jen v některých případech. V budoucnu by to ale mělo být pravidlem.

V kancelářích Ubisoftu se za posledních pár měsíců děly zajímavé věci, což víme díky internímu emailu od CEO Yvese Guillemota, který se dostal na veřejnost skrz web Insider Gaming. Guillemot jasně píše, že prvotní prodeje Star Wars Outlaws nenaplnily očekávání. Aby se je ještě trochu podařilo nakopnout, Massive pracuje na vylepšeních, které se týkají stealth mechanik, problémů s uloženými pozicemi či umělé inteligence NPC. Výsledky bychom měli vidět 21. listopadu, kdy vylepšení vyjdou současně s prvním rozšířením a zároveň v tento den také Outlaws dorazí na Steam.

Dalším důležitým bodem Guillemotovy zprávy je překopání systému season passů. Jestli bude i u budoucích titulů fungovat jako v případě Shadows, tedy žádný předběžný přístup a první expanze zdarma pro předobjednávky, zatím není jasné. Z reakcí hráčů je ale znát, že současný model není tou ideální cestou. Ubisoftu na to trvalo přijít hodně dlouho, ale jak se říká, lepší pozdě než nikdy.