Asus nejspíš prozradil ceny xboxových PC handheldů. I základní model má být dražší než Nintendo Switch 2

Xbox na své letní prezentaci v rámci spolupráce s Asusem oznámil brandované PC handheldy, které mají do obchodů dorazit ještě letos. Nedozvěděli jsme se ale to nejdůležitější – kolik budou vlastně stát? I když to obě společnosti stále drží pod pokličkou, Asus na svých webových stránkách zveřejnil ceny předčasně, což zachytil web 3D Juegos. Levnější model s procesorem Z2 A bude stát 599€ (cca 14 800 Kč), výkonnější Xbox Ally s procesorem Z2 Extreme pak 899€ (22 170 Kč).

Nutno připomenout, že při uvedení na trh nebude ROG Xbox Ally na českém a slovenském trhu oficiálně dostupný, i když například Alza ho ve svém katalogu má. Pokud by o něj někdo v našich krajinách měl zájem, nejjistější to bude přes německé obchody. Ceny to nejsou v ohledu PC handheldů nijak přepálené. Například zařízení z řady Lenovo Legion GO S se v českých obchodech prodávají za srovnatelné částky. Oproti původním ROG Ally handheldům ale xboxové varianty zdraží, což by se dalo opodstatnit novější řadou procesorů.

Na scéně handheldového hraní je poslední dobou rušno, obzvlášť díky nové konzoli od Nintenda. Ceny okolo Switche 2 byly žhavým tématem už od oznámení. V porovnání s PC handheldy ale tato hybridní konzole stále vychází nejlépe. Základní balení najdete v českých obchodech za 12 500 Kč a konzole nabízí srovnatelný výkon s tím, že ji můžete skrz dok rovnou připojit i k televizi. Oproti tomu i ty nejlevnější PC handheldy mají vyšší cenu.

ROG Xbox Ally se od ostatních bude lišit hlavně svým systémem. Stále to budou Windows, i když v upravené verzi, která využívá pouze jejich nutné součásti. Osekají se nepotřebné součásti, díky čemuž se uvolní více výkonu pro hraní. V praxi jsme ukázku této varianty Windows ještě neviděli, ale měli bychom se jí dočkat brzy, stejně jako oficiálního oznámení cen vzhledem k tomu, že by do obchodů obě varianty měly dorazit v průběhu podzimu. Vcelku jistou sázkou je Gamescom, který se koná příští měsíc v sousedním Německu.