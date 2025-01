Atomfall nás vezme do karantény po požáru Windscale. Kombinuje v sobě prvky sérií Stalker a Fallout

Nová hra od studia Rebellion je jedním z mých černých koní pro letošní rok. Atomfall vychází 27. března na PC, Xbox One, Xbox Series S|X, PlayStation 4 a PlayStation 5. Hned v první den bude k dispozici také v Game Passu. Pokud jste stále nevěděli, co od něj čekat, s pochopením premisy vám pomůže nové shrnující video, které zároveň obsahuje pořádnou porci záběru z hraní.

Tentokrát to není o odstřelování, jak má Rebellion ve zvyku. U Atomfallu se od pohledu inspirovali Stalkerem nebo sérií Fallout. Čeká nás survival akce na severu Británie. Pět let po reálné události známé jako požár Wildscale, během kterého hořelo několik jaderných reaktorů, se odehraje fiktivní příběh.

V alternativní realitě roku 1962 se situace v oblasti neuklidnila a vláda byla nucena celé okolí uzavřít do karantény. Vesničané mají omezený pohyb, a ještě k tomu v ulicích hlídkuje armáda spolu se steampunkovými roboty, kteří vám okamžitě jednu plesknou při jakémkoliv náznaku agrese.

S hrdinou, který přišel o paměť, prozkoumáme ale hlavně divočinu a komplexy, které ukrývají tajemství obestírající celý incident. Tady nás na životě nebudou ohrožovat jen jakési bytosti zrozené radiací, zároveň je to útočiště zvrhlých kultistů a nelítostných banditů.

Atomfall v sobě kromě akce z pohledu první osoby kombinuje také survival prvky a crafting. Munice, léčiv a dalších důležitých zdrojů nebude nikdy dost, a vypadá to, že některé situace budeme moci vyřešit různými způsoby. Jak moc do hloubky půjdou konverzace a varianty questů, teprve uvidíme. Rebellion má minimálně slušnou šanci na to, aby svojí novinkou překvapil.