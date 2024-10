Autoři Concordu definitivně končí společně s dalším studiem spadajícím pod PlayStation

Na další vývoj situace okolo největšího propadáku za poslední roky jsme si museli počkat jen pár měsíců. Nyní už je jasné, že to má Concord nadobro spočítané společně s celým studiem Firewalk. Hermen Hulst, který stojí v čele PlayStation Studios, v interním emailu píše, že se hledaly způsoby, jak situaci zachránit, ale nakonec museli přistoupit k tomuto kroku.

Doufáme, že prohlášení o tom, že Concord byl pro ně pořádnou lekcí, není plané a v budoucnu se bude PlayStation soustředit zase na to, díky čemu nabral takovou popularitu. To jsou silné singleplayery, kterých v letošním roce není mnoho. Sony navíc tahle lekce pořádně zabolí, protože podle nového reportu vývoj sám o sobě stál přes 200 milionů dolarů. A to nepočítáme náklady na marketing.

Nečekaně došlo ale i na další tým. Neon Koi pracovali na mobilní akční hře, která ale nakonec nebude ani zevrubně představena. Pro Sony je prý mobilní trh jedním z hlavních odvětví, kde může růst, ale jeho plán je stále v začátcích a společnost se musí více soustředit na tituly, které více zapadají do portfolia PS Studios. Uzavření obou studií tak dohromady dělá zrušení více než 200 pracovních míst.