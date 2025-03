Autoři mobilního hitu Pokémon Go mají nového majitele. Za 3,5 miliardy dolarů je odkoupilo Scopely

Niantic udělal díru do světa se svými mobilními hrami, které výborně využívají rozšířenou realitu. V roce 2016 vydali svůj největší hit Pokémon Go, o několik let později navázali dalšími hrami v podobném stylu. Nyní se ale složení společnosti mění. Niantic odprodal svoji herní divizi společnosti Scopely za 3,5 miliardy dolarů.

Scopely je firma se sídlem ve Spojených státech, která byla založena v roce 2011. Na poli mobilních her už má několik zářezů. Můžete od nich znát například Monopoly Go nebo Stumble Guys. Jejich majitel se v průběhu let měnit a od roku 2023 až do současnosti spadají pod Savvy Games Group ze Saudské Arábie. Ta masivně investuje všeobecně do herního průmyslu a v posledních letech se snaží víc a víc pronikat i do esportového hraní.

Ed Wu, který stál u zrodu Pokémon Go, v tiskové zprávě uvádí, že z jeho pohledu jde o krok správným směrem. Jako hlavní tři body vyzdvihuje to, že tým i nadále zůstává kompletní, Scopely si hodlá udržovat a dále pracovat se základnou fanoušků a zařazení do organizace s širším záběrem jim podle všeho má přinést nové možnosti. Komunita projevuje ale spíš negativní reakce vzhledem k tomu, že Scopely je nechvalně známé agresivními mikrotransakcemi.

Akvizice se každopádně netýká pouze Pokémon Go. Součástí herní divize Nianticu byly také tituly Pikmin Bloom a Monster Hunter Now. V Evropě sice nepatří mezi nejpopulárnější záležitosti, ovšem v asijských zemích se obzvlášť Monster Hunteru daří velmi dobře.