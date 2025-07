Avatar: Frontiers of Pandora přidá pohled ze třetí osoby. Novinky doprovodí premiéru filmového pokračování

Ubisoft už by mohl dát od Avatara ruce pryč. Vydal obě slibovaná rozšíření příběhu, upravil balanc hry a vylepšil optimalizaci na konzolích. I když mají Frontiers of Pandora své problémy, dodnes se mohou pochlubit jedním z nejhezčích herních světů. Tuto mimozemskou planetu na konci roku budeme moci prozkoumat v nové perspektivě. 5. prosince vychází update s možností kdykoliv přepnout kameru do pohledu ze třetí osoby.

Stačilo jen pár ukázek v traileru a hned je jasné, že tento styl Avataru sedí mnohem víc než pohled z vlastních očí. Obzvlášť pasáže, kde musíte skákat z plošiny na plošinu a šplhat po liánách, budou příjemnější na hraní. A kdyby vám tahle novinka náhodou nesedla, vždy se můžete vrátit ke stylu, v jakém Frontiers of Pandora původně vyšlo.

Pro pohled ze třetí osoby byly předělané všechny animace, aby to nevypadalo tak, že ho tam tvůrci přilepili jen tak z nutnosti. Update kromě toho přinese možnost pustit se do New Game+, což znamená, že po dohrání můžete rozjet svoje dobrodružství znovu se všemi odemknutými vylepšeními.

Je trochu zvláštní ohlašovat update pro hru téměř půl roku před jeho vydáním. Na druhou stranu ale dává smysl, že skrz hru chtějí přitáhnout pozornost k filmovému Avatarovi, jehož třetí díl se chystá chvíli po vydání updatu.