Avowed vyjde až příští rok. Odklad podle insidera neznamená problémy, chce se vyhnout nabité podzimní sezóně

Novinka od Obsidianu měla být společně s Indiana Jones and The Great Circle a rozšířením pro Starfield velkými hrami Xboxu pro druhou polovinu roku. Vypadá to ale, že na Avowed si budeme muset počkat až na rok příští. Jako první s touto informací přišel novinář Tom Warren.

Dle jeho zdrojů prý ale není důvodem odkladu to, že by vývoj byl ve špatném stavu, nebo že by v Obsidianu nestíhali. Xbox chce prý dát tomuto fantasy RPG více prostoru. Na podzim, kdy mělo původně vyjít, je totiž v Game Passu poměrně rušno, a i takhle velká novinka by mezi tím vším mohla zapadnout.

Avowed zatím nikdy nemělo přesně stanovené datum vydání. Jen v jedné tiskovce Obsidianu padlo 12. listopadu, ovšem tato informace záhy zmizela. Nyní by mělo platit, že se jeho premiéry dočkáme začátkem roku 2025. Což může znamenat leden, ale není výjimkou, že vydavatelé berou jako začátek roku i duben. Xbox nebude chybět na letošním Gamescomu. Avowed tam sice hratelnou ukázku mít nebude, ale mohlo by tam dojít alespoň k odhalení data vydání.