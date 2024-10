Balatro přináší další sérii crossoverů. Update zdarma přidává karty s tematikou Cyberpunku nebo Stardew Valley

Autoři karetního indie hitu, který kombinuje prvky pokeru a solitairu, nezahálí a přidávají do hry další obsah. Před pár měsíci přišli s první aktualizací plnou spoluprací s dalšími herními značkami. Mezi nimi byl například třetí Zaklínač, Vampire Survivors nebo Dave the Diver. V rámci updatu přibyla další čtveřice crossoverů, kterou už nyní všichni majitelé hry mohou vyzkoušet na PC, konzolích i mobilech.

Jmenovitě jde o Cyberpunk 2077, The Binding of Isaac, Slay the Spire a Stardew Valley. Jde hlavně o kosmetické doplňky, kterými si můžete tuto návykovou zábavu upravit. V základu jde stále o to, abyste dosáhli co nejvyššího počtu bodů správnými kombinacemi karet. S kartami pořádně zamíchají žolíci, kteří upravují pravidla a mohou vaše skóre posunout do absurdních výšin.

Nemusíte se bát, že by to byl poslední přídavek pro Balatro. Vývojáři už dříve oznámili, že se na příští rok chystá něco většího. Nebudou to jen další kosmetické balíčky, chystá se také čerstvá várka unikátních žolíků a nedivili bychom se, kdyby si schovávali ještě nějaká další esa v rukávu.