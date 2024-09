Batmanova arkhamská série se vrátí v říjnu. Arkham Shadow si zahrajeme i na levnějším headsetu Quest 3S

Oživeno 28. 9.: Arkham Shadow od studia Camouflaj vychází 22. října na Meta Quest 3, zároveň bude novinka dostupná i na levnějším headsetu Quest 3S. Pokud si teprve plánujete headset pořídit, dostanete k němu nového Batmana zdarma, jak uvádí popis na webu Mety.

Původní zpráva 2. 5.: Po Batman: Arkham Knight fanoušci herních superhrdinů prahnou po pokračování příběhu netopýřího muže. Hlad narost ještě více poté, co letošní Suicide Squad naprosto pohořelo. Včera přišlo překvapivé oznámení o vývoji hry Batman: Arkham Shadow. Jásot je ale předčasný. Místo klasického pokračování jde totiž o VR hru, která bude dostupná exkluzivně na Meta Questu 3. Vydání je plánované na závěr letošního roku a obšírnějšího představení se dočkáme na Summer Game Festu, který startuje 8. června.

Přáli bychom si spíš další klasickou akční adventuru, ale ani VR zážitek by to nemusel být špatný. Arkham Shadow je totiž výtvorem studia Camouflaj, které má za sebou povedeného VR Iron-Mana. Krátký teaser doprovází jen vágní popisek "Gotham City je v nebezpečí. A vy jste jediným, kdo ho může zachránit.", takže z něj těžko vyčteme, o čem tentokrát bude příběh. Rozhodně by ale měl Gotham něco dělat s krysami. Vypadá to, že ulice jsou jimi přímo zamořené.