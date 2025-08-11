Battlefield 6 překonal Call of Duty. Beta na Steamu přilákala přes půl milionu hráčů současně

EA na nový Battlefield vsází hodně a vypadá to, že se mu tahle sázka vyplácí. Už při odhalení před pár týdny zněly z komunity fanoušků převážně kladné ohlasy a podporují to i dojmy z prvního víkendu betatestování. Battlefield 6 se nyní může pochlubit tím, že na Steamu v počtu hráčů v jednu chvíli překonal Call of Duty. V té největší špičce se vyšplhal na 521 079, přičemž Call of Duty mělo své maximum na 491 670. Pokud jste test nestihli, ještě máte šanci tento víkend, kdy do bety přibyde nová mapa a několik herních módů.
Jde o čísla pouze ze Steamu, zájem o betu určitě bude obrovský i na konzolích. Fakt, že si ji může vyzkoušet každý zdarma, samozřejmě pomáhá tomu, že si zahraje i ten, kdo na nový Battlefield netrpělivě vyčkává. Ovšem i u Call of Duty má hraní zdarma svoji roli. Statistiky se týkají klientu, který v sobě schovává několik posledních dílů série spolu s battle royale Warzone. Svého maxima dosáhlo právě v době, kdy vycházelo Warzone 2.0.
Hráči obecně kvitují návrat ke stylu třetího a čtvrtého dílu, což byl jeden ze stěžejních bodů u představení hry. Vývojáři také zmínili, že v ohledu zničitelnosti prostředí šli s inspirací až k Bad Company 2, což je stále jeden z nejmilovanějších dílů série, hlavně díky výborné kampani.
Řeší se taktéž technická stránka hry. Kvůli anticheatu je potřeba, aby váš systém měl zapnutý Secure Boot, což některým hráčům betu zkomplikovalo. EA chce prý dělat všechno proto, aby zabránilo podvádění, ale i tak se už v prvních dnech začali objevovat nečestní hráči. Anticheat Javelin měl docela na pilno, během víkendu EA prý zaznamenala 330 000 případů podvádění.