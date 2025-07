Battlefield 6 si můžete zdarma zkusit už příští víkend. Dostali jsme spoustu záběrů, vydání je v plánu na říjen

EA naplno představilo multiplayerovou část nového Battlefieldu a šli na to pěkně zhurta ve srovnání v odhalením z minulého týdne. Potvrdilo se i to hlavní, tedy že Battlefield 6 vyjde 10. října na PC, PS5 a XSX. Netrpěliví hráči se mohou zúčastnit otevřeného beta testu o víkendech 9. až 10. srpna a 14. až 17. srpna. Pokud chcete mít náskok a začít už ve čtvrtek, můžete předčasný přístup do bety získat sledováním streamerů na Twitchi. Mělo by stačit koukat jednu hodinu.

Prezentace sice byla zaměřená na online hraní, ale dostali jsme i pár detailů o příběhové kampani. Odehrává se v roce 2027, kdy několik evropských států vystoupilo z NATO a soukromá armáda žoldáků zvaná Pax Armada se snaží využít chaosu ve světě a napadá přímo Ameriku. My příběh uvidíme z pohledu členů jednotky elitních mariňáků, se kterými se podíváme do různých částí světa.

Mulťák dostal mnohem větší prostor. Na pódiu promluvili vývojáři ze všech čtyř týmů, které dohromady skládají Battlefield Studios. Jasně zmínili, že se s šestkou hodlají vrátit k estetice třetího a čtvrtého dílu, s čímž se pojí i návrat k důrazu na zničitelnost prostředí. Destrukce prý bude zásadnější než kdy dřív. Není jen na oko, budete ji moci využívat takticky, ať už k ofenzivě, nebo defenzivě.

Při vydání bude Battlefield 6 obsahovat 9 map včetně Káhiry a newyorského Empire State. Podíváme se třeba i do Brooklynu a v předělané podobě se vrátí Operation Firestorm z trojky. Časem jejich množství naroste se sezónním přidáváním obsahu, o kterém toho více EA hodlá říct až blíž k vydání.

Každá mapa je uzpůsobená tak, aby na ní bylo možné hrát všech 8 hlavních módů. Kromě známých klasik je v nabídce i novinka Escalation, o které toho zatím moc řečeno nebylo. Pokud by vám to bylo málo, můžete si obsah tvořit skrz vylepšený Portal, což je sada nástrojů pro komunitní tvorbu.

Během bitevní vřavy se budou hodit nové možnosti pohybu. Sprintovat můžete i při skrčení a při dopadu můžete vystřihnout efektní kotoul, díky čemuž se rychle postavíte na nohy. Hratelnost také ovlivní volba jedné ze čtyř tříd. Návrat tohoto systému byl jednou z hlavních věcí, po které fanoušci volali.

Máme tady klasického vojáka, inženýra s raketometem a další plejádou výbušnin, medika, který může spojence odtáhnout do bezpečí a zase ho postavit na nohy. Jako poslední je tady Recon, odstřelovač, který může sledovat situaci na bojišti skrz svůj dron. Každá třída má unikátní set zbraní i výbavy. Na bojišti nebudou chybět ani vozidla, tanky, vrtulníky nebo stíhačky.

Záběrů je venku spousta a zatím to vypadá, že je Battlefield 6 v lepším stavu, než 2042 při vydání. Pokud se nechcete sami pouštět do testování, zahraniční tvůrci obsahu budou určitě mít hromadu materiálu pro nadcházející víkendy a už nyní koluje po sítích spousta ukázek. Ve videu z představení začínají záběry z hraní zhruba od 45. minuty.