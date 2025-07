Battlefield 6 v prvním traileru ukázal válku v amerických městech. Multiplayer uvidíme příští týden

EA představilo první trailer na Battlefield 6, který se zaměřuje na příběhovou kampaň. V ní nám prezident USA této fiktivní reality sděluje, že Amerika se stala terčem útoku armády žoldáků a přinesla válku přímo na její práh. Ukázka je to vcelku krátká, ale lze z ní ledacos vyčíst. Na bojišti nebudou chybět tanky ani letadla a také to vypadá, že nový Battlefield bude mít solidní model zničitelnosti prostředí. Právě to je jedna z věcí, která ho v dobách třetího a čtvrtého dílu nejvíc odlišovala od konkurence.

Odhalení zatím není kompletní. Na 31. července ve 20:30 našeho času se chystá předváděčka multiplayeru, která pravděpodobně proběhne podobným stylem, jako fungují akce Call of Duty Next. Očekáváme, že v průběhu akce se také oficiálně odhalí datum vydání společně s cenou. Hru si prozatím můžete přidat do seznamu přání na Steamu, Epic Store, PlayStationu a Xboxu.

Ve všech obchodech doprovází Battlefield 6 pouze strohý popisek. „Připravte se na jedinečný zážitek z totální války. Bojujte v intenzivních pěchotních soubojích. Brázděte oblohu v leteckých bitvách. Ničte své okolí a získejte strategickou výhodu. Ve válce tanků, stíhaček a obrovských bojových arzenálů je tou nejnebezpečnější zbraní váš tým. Tohle je Battlefield 6.“ Dle informací ze Steamu nebude mít hra český překlad, což je u hry od EA vcelku očekávané.

Proslýchá se, že má EA premiéru Battlefieldu 6 chystat na 10. října a na konzolích se základní edice bude prodávat za 80€, zatímco na PC zaplatíte "jen" 70€. To ovšem zatím nejsou oficiální informace, ale vzhledem k tomu, že se ve spoustě dalších informací tyto zdroje trefují, nejspíš to nebude daleko od pravdy.