Battlefield by se mohl vrátit ke každoročnímu vydávání nových dílů. EA hledá inspiraci v modelu Call of Duty

Podle informací analytika Michaela Pachtera se EA se sérií Battlefield nejspíš inspiruje vývojovým cyklem Call of Duty, kdy několik studií pracuje na dalších dílech současně. Po vydání očekávaného Battlefieldu 6 má trvat pět až šest let, než naskočí na kadenci každoročního vydání, což má zajistit rotace tří vývojářských studií v čele vývoje. I když informace pochází z rozhovoru s generálním manažerem Byronem Beedem, který má Battlefield na starosti, EA zatím přechod na tuto strategii přímo nekomentovalo.
Struktura Battlefield Studios, pod kterou vzniká šestka, tedy jen tak nezanikne. Na aktuálním dílu spolupracují čtyři týmy - DICE se stará o multiplayerovou část, Motive spolu s Criterionem vyvíjí singleplayerovou kampaň a Ripple Effect pracuje na battle royale režimu. Celý projekt koordinuje Vince Zampella, zatímco Byron Beede zastává roli šéfa značky.
Logika každoročního vydávání je z obchodního hlediska pochopitelná. Pravidelná nabídka obsahu zajišťuje stabilní monetizaci a lepší využití sdílených technologií i herních mechanik. Model tří studií s tříletým vývojovým cyklem se již osvědčil právě u Call of Duty, kde umožňuje paralelní vývoj, střídání různých podsérií a rozložení rizik.
Podobná mechanika by mohla dát Battlefieldu potřebný rytmus, který ztratil po vydání Battlefieldu 1 v roce 2016. Od té doby jsou mezi vydáním dalších dílů čím dál větší rozestupy. Se strategií rotace studií se ale pojí i rizika. Vývoj Battlefieldu 6 neprobíhal zrovna hladce. Žádný vydavatel nechce mít vnitřní rozbroje u projektu, do kterého podle neoficiálních informací nacpal přes 400 milionů dolarů. Při rychlém tempu vývoje se může množství problémů ještě navýšit.
Úspěch letošního dílu bude pro případnou změnu strategie klíčový. Pokud Battlefield 6 nezaujme hráče a kritiky, EA bude muset své ambice přehodnotit. V současnosti tedy sledujeme spíše směřování než konkrétní závazek. Můžeme se dočkat jak velkého návratu série, tak i zklamání. Jak to ve finále dopadne, se dozvíme 10. října 2025 na PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X.