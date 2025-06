Beta Gears of War: Reloaded proběhne tento víkend. Přístup získáte s Game Passem i za předobjednávku

Microsoft oznámil novou verzi prvního dílu Gears of War už na začátku května, nyní jsme dostali ochutnávku toho, jak bude s vylepšeným rozlišením a texturami vypadat. Na rozdíl od mnoha dnešních remasterů v Reloaded nebude chybět kompletní podpora původního multiplayeru. Právě ten si bude moci vyzkoušet od 13. do 15. června a od 20. do 22. června každý s aktivním předplatným PC Game Pass a Game Pass Ultimate.

Pokud máte v knihovně Gears of War: Ultimate Edition, do testu se můžete zapojit také. Anebo stačí, když si hru na kterékoliv z platforem předobjednáte, což se v tomhle případě týká i PlayStationu 5. První beta víkend si osaháme klasický Team Deathmatch na třech různých mapách. Druhý víkend přidá mód King of the Hill a další mapy.

Dobrou zprávou je, že si Microsoft nebude za Reloaded účtovat plnou cenu. Doporučená maloobchodní cena je 39,99$, takže u nás v digitálních obchodech na konzolích vychází na 1 099 Kč.

Gears of War příští rok bude slavit 20 let od původního vydání. Reloaded není jediná věc, kterou si pro toto výročí Microsoft připravuje. Loni nám ukázali trailer z Gears of War: E-Day, letošní Xbox Games Showcase ale vynechali. Phil Spencer jen letmo zmínil, že s ním máme počítat na příští rok.