Black Myth: Wukong hlásí hotovo. Ve finálním traileru předvádí nové techniky boje

Vedle nových Star Wars je Wukong jednoznačně nejočekávanější hrou srpna. Vývojáři se na svých sociálních sítích pochlubili, že mají vývoj kompletně dokončený a na PC a PlayStation 5 jejich novinka tedy vyjde 20. srpna v plné parádě. Do poslední chvíle hodlají pokračovat v testování, aby na tom byla hra při vydání co nejlépe. Spolu s tím si připravili také nový trailer plný akce, ve kterém veškeré použité záběry pocházejí z PC verze. Zároveň upozorňují, že by si hráči v posledních týdnech před vydáním měli dát pozor, protože je možné, že se objeví úniky, spekulace a spoilery.

Jeden z takových dohadů, který poletuje po internetu už delší dobu, je, že Wukong má mít problémy s optimalizací na PlayStationu. To ale vyvrací insider vystupující pod přezdívkou Lunatic Ignus. Vedle toho přihazuje také dvojici grafických nastavení, které najdeme v konzolové verzi. Režim výkonu poběží v rozlišení 1440p při 60 FPS, s režimem kvality se pak počet snímků sníží na 30 s tím, že obraz budete mít v rozlišení 2160p. Dalo by se tedy říct, že je to takový standard v nových hrách. Jen je škoda, že Wukong nevyužije možnost VRR, která se ukazuje v mnoha případech jako zlatá střední cesta. Tedy pokud máte obrazovku, která ji podporuje.

Zatím to nejsou ověřené informace, takže je na místě brát je s rezervou. S blížícím se vydáním bychom se měli dozvědět víc přímo od vývojářů. Říkáte si, kde je Xbox? Wukong se na něj sice chystá, ale tvůrci už začátkem června oznámili, že tuto verzi odkládají na neurčito. Důvodem jsou problémy s optimalizací. Nejspíš tak opět zaúřadoval Series S se svým nižším výkonem, což v minulosti už potrápilo nejeden vývojářský tým.