Black Myth: Wukong převálcoval Cyberpunk i Elden Ring. Na Steamu nikdy nebyl větší zájem o singleplayerovou hru

V posledním týdnu se objevovalo pár obav ohledně toho, jak to nakonec dopadne s první velkou hrou čínského studia Game Science. Start Black Myth: Wukong se ale už pár hodin po oficiálním vydání nedá nazvat jinak, než jako masivní úspěch. Start je to tak obrovský, že se z Wukonga stala nejhranější singleplayerová hra v historii Steamu. Aktuální počet hráčů přesahuje 2 180 000. Dosavadní rekord v této kategorii držel Cyberpunk 2077 s 1 050 000, takže Wukong rekord přestřelil o více než dvojnásobek.



Zdroj: SteamDB

Celkově je v žebříčku momentálně na druhém místě. V postupu na vrchol mu brání už jen battle royale PUBG: Battlegrounds, kterému se podařilo přehoupnout přes hranici 3 200 000 hráčů v jednu chvíli. Vzhledem k tomu, že s každou další hodinou Wukongova čísla stoupají, bychom se nedivili, kdyby se k hranici tří milionů alespoň přiblížil.

Úspěch by to byl obrovský i v případě, že bychom počítali jen prodeje na Steamu. Nesmíme ale zapomínat na to, že se hra prodává také na Epic Games Store a k dispozici je i na PlayStationu 5. Na Metacritic má momentálně hodnocení 82 % z 57 recenzí, což je velmi pěkné číslo. Nám se recenzní klíč dostal do rukou až dnes, takže recenzi si na Doupěti budete moci přečíst v dohledné době.