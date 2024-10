Black Myth: Wukong si budete moci pořídit v krabičce. ESRB naznačuje brzký příchod na Xbox

Novinka čínského studia Game Science letos zbořila několik žebříčků. Někteří hráči ale měli výtky k tomu, že Wukong vyšel pouze digitální na PC i PlayStationu. To se v prosinci změní. Fyzická verze bude k dispozici pouze ve variantě pro PS5 a zatím nevíme přesné datum jejího uvedení na trh. Je ale jisté, že v krabičce najdete disk se hrou společně s klíčem, který vám odemkne obsah z digitální Deluxe edice. Cena se v českých obchodech se dost různí. Někde ji pořídíte za 1 400 Kč, jinde se blíží ke dvěma tisícům.

Většinu hráčů ale spíš bude zajímat jiná zpráva. Na ratingovém serveru ESRB se objevilo Wukongovo hodnocení, ve kterém se zmiňuje také verze pro Xbox Series, na kterou se stále čeká. Vývojáři od vydání příchod jejich hry na tuto platformu nijak dál nekomentovali. Nyní se spekuluje, že by si oznámení měli nechávat jako překvapení na letošní předávání cen The Game Awards, které proběhne 13. prosince. Nedivili bychom se, pokud by Wukong s oznámením na Xbox rovnou vyšel v ten den.