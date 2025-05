Black Myth: Wukong zachraňoval obchody před krachem. Dokázal, že i v digitální době má krabička smysl

Krabicové verze videoher jsou na ústupu, o tom nelze pochybovat. Na trhu ale stále mají své místo, což potvrzuje Mike Yum, CEO společnosti PM Studios, která stála za uvedením krabicovek loňského hitu Black Myth: Wukong. I když oproti digitální verzi bylo vydání o několik měsíců opožděné, šlo na některých trzích o obrovský úspěch. „Přál bych si, abych mohl říct přesná čísla, ale lidé z Game Science si potrpí na soukromí, což respektuji. Ale ukázali mně i všem distributorům, partnerům a prodejcům, že šlo o správný krok,“ řekl Yum pro web The Gamer.

Během prvního měsíce se prodalo v digitální podobě přes 20 milionů kopií. Jaké čísla udělala krabicovka, se nejspíš nedozvíme, ale prý šlo o takový úspěch, že některé obchody Wukong zachránil před krachem. „Během Vánoc a po Novém roce mi volala spousta lidí, kteří mi děkovali a říkali, že jsem jim zachránil firmu,“ dodává Yum.

Také vypichuje, že v některých regionech je důležitost vydávání krabicových verzí her mnohem výraznější. Jako příklady uvádí Španělsko nebo Itálii. „Na místech, kde stále nemají pořádné internetové připojení, nebudou stahovat 100 GB, protože platí za data. V oblastech, kde je malá nebo pomalejší šířka pásma, čekali na fyzickou kopii hry.“

Jako výhodu prodeje v kamenných obchodech popisuje to, že je hra více na očích. Uvidí ji každý, kdo projde dveřmi, zatímco v digitálních obchodech mohou i nové tituly snadno zapadnout. Na druhou stranu je ale značná část komunity hráčů už zvyklá na nakupování přímo na Steamu či z prostředí konzole, pro většinu je zásadní výhodou pohodlí, kdy není potřeba chodit do obchodu nebo čekat, až k nim dorazí zásilka s krabičkou.

Krabicovkám byl prorokován konec už před řadou let. Na ústupu jsou jednoznačně a vydavatelé tomu moc nepomáhají. Ve sběratelských edicích už občas není ani hra samotná, a když už, tak pouze jako kód ke stažení. Stejně tak například Microsoft do krabiček svých her pro Xbox častokrát nedává disk, ale pouze papírek s klíčem. Takové případy najdeme na všech platformách.

Stále existují společnosti, které se zaměřují výhradně na vydávání krabiček. Sem spadají například Limited Run Games nebo Super Rare Games. Vzhledem k tomu, že jde o menší náklady, jsou ceny těchto verzí vyšší, obzvlášť pokud se podíváte na některé z jejich specialitek. Sbírání krabiček s hrami tedy jen tak nevymizí, ale rozhodně se postupem času stává lukrativnější záležitostí.