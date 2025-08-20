Živě Premium
Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui | Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui | Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui | Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui | Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui | Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui | Zdroj: Game Science

Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science
Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science
Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science
Black Myth: Zhong Kui Zdroj: Game Science
6
Fotogalerie

Black Myth: Zhong Kui se představuje parádním filmečkem. Naváže na úspěch Wukonga, opičákův příběh tím ale nekončí

Martin Nahodil
20. srpna 2025

Očekávali jsme rozšíření pro Wukonga, místo toho jsme dostali oznámení velkého pokračování série Black Myth od čínského studia Game Science. I když je vývoj stále na začátku, chtěli se s fanoušky podělit o to, jakým směrem svoji značku hodlají vést dál. Opičího bojovníka v hlavní roli vystřídá Zhong Kui (v české transkripci Čung Kchuej). Tohoto bojovníka s démony z čínské mytologie si lidé často kreslí na dveře, aby je ochránil.

V Game Science stále experimentují s tím, jak se bude hraní za lovce démonů a zlých duchů od Wukonga lišit. Dle popisu na oficiální stránce je „projekt v této fázi jen o trochu víc než prázdnou složkou“. Ukázku z hraní tedy nemají, proto si připravili alespoň CGI trailer, který vypadá skvěle, což platí obzvlášť pro záběry na srst tygra.

I když se v určitých věcech budou Čung Kchuej a Wukong lišit, řadu věcí mají společnou. Sdílejí čínskou mytologii a folklór světa. Stejně tak spadají do stejného žánru, opět půjde o akční RPG. Platformy zatím neprozradili, ale máme počítat s PC a všemi mainstreamovými konzolemi. Hráči na Xboxu tak snad nebudou muset čekat rok navíc jako v případě Wukonga, který na Series S|X vychází teprve nyní.

Další hru s odlišným hrdinou dělají proto, aby sami pro sebe vytvořili výzvu a přinesli hráčům výrazně odlišný zážitek. V hratelnosti stále experimentují s odlišnostmi a vývojářský tým je prý celý žhavý na to, aby mohl odvyprávět další příběhy a překvapit nás něčím nečekaným. Přiznávají ale, že nemají nejmenší tušení, kdy by mohl Black Myth: Zhong Kui vyjít.

Pokud vám místo lovu duchů více sedí cesta k osvícení, nemusíte věšet hlavu. Tvůrci s oznámením nové hry dodávají, že Wukongova cesta neskončila. Je tedy možné, že vedle pokračování se tedy chystá i rozšíření, o kterém v posledních týdnech šuškají neoficiální zdroje.

Zdroje a další informace: Game Science
Zahájit diskuzi

Určitě si přečtěte

Články odjinud