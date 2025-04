Blade Runner měl dostat akční hru od tvůrců Until Dawn. Ještě před oznámením byla zrušena

Není žádnou novinkou, že se o tvorbě některých her veřejnost vůbec nedozví, protože se nedostanou od konceptu do finální podoby. Občas ale existence takových projektů prosákne na veřejnost, což je případ i hry z univerza Blade Runner. Pracovat na ní mělo britské studio Supermassive Games, které je známé díky hororu Until Dawn a antologii The Dark Pictures. Ještě než došlo k oficiálnímu oznámení, byl vývoj zastaven.

Informace přicházejí skrz web Insider Gaming od anonymního zdroje, podle kterého se tento titul měl jmenovat Blade Runner: Time To Live. Šlo o akční adventuru z pohledu třetí osoby zaměřenou na příběh, ve které je protagonista jediným Blade Runnerem jménem So-Lange v roce 2065. Po vzoru ostatních her od Supermassive nemělo jít o obrovský otevřený svět, místo toho počítali s intenzivním vyprávěním na 10 až 12 hodin, kde se mísila filozofická témata s ráznou akční hratelností.

Na projektu se začal pracovat v září roku 2024 tým vývojářů, kteří se podepsali pod hororem The Quarry. Předprodukční fáze měla skončit letos v březnu a na prototypování byl čas do září. S vydáním se mířilo na září roku 2027, kdy se herní Blade Runner měl dostat vedle PC, PS5 a XSX také na nadcházející generaci konzolí od Sony a Microsoftu. Rozpočet pro vývoj byl zhruba 45 milionů dolarů. Tato částka nepokrývá součásti, jako hudební doprovod, testování, lokalizace nebo budoucí rozšíření.

„Vydejte se z pulzujícího podzemí Nového Curychu roku 2065 do děsivých zbytků zapomenutého světa za jeho hranicemi. Při plnění rozkazu poslat do důchodu Reva, tajemného a nelítostného vůdce podzemní sítě replikantů, jste zrazeni a ponecháni napospas smrti v brutálně nepřátelském prostředí,“ přepisuje web Insider Gaming z dokumentu, který se redakci dostal do rukou. V rámci hratelnosti mělo dojít na souboje, plížení, průzkum a vyšetřování.

Proč byl Blade Runner: Time To Live zrušený? Podle stejného zdroje je na vině společnost Alcon Entertainment, která vlastní práva k této značce. Přesný důvod jsme se ale nedozvěděli kvůli zachování anonymity zdroje. Ke zrušení každopádně mělo dojít ještě před koncem loňského roku.