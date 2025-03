Blades of Fire vypráví o světě, kde se veškerá ocel proměnila v kámen. Pracují na něm autoři nejnovějších Castlevanií

Studio MercurySteam v minulosti pracovalo pro Nintendo na Metroid Dread, z dřívějších let jsou podepsaní pod nejnovějšími díly ze série Castlevania od Konami. Ve své akční jízdě budou pokračovat i v novince Blades of Fire, která vzniká ve spolupráci s vydavatelstvím 505 Games. Vydání se chystá už na 22. května pro PC, PlayStation 5 a Xbox Series S|X. Pozor, na PC ji najdete jen v Epic Games Store.

Navštívíme svět, kde na trůn usedá královna Nerea. Kvůli jejím nekalým úmyslům jsou veškeré zásoby oceli proměněny v kámen. Zbraně tak zůstávají pouze v rukách její zrůdné armády. Ještě ale není vše ztraceno. Hrdina Aran de Lira má potenciál na to, aby se mohl chopit kovářského kladiva bohů a vyrobit s ním zbraně schopné postavit se nebezpečí.

Autoři slibují téměř nekonečné množství variací zbraní. Kombinovat budeme různé slitiny, runy, čepele i rukojeti. Zbraně samotné se dělí do sedmi různých kategorií. V průběhu hry se nám do rukou navíc dostane přes 30 unikátních svitků, které dále rozšíří kovářské techniky. Pro jejich rozluštění se bude hodit společník Adso, mladý student ztracených mýtů a znalec zapomenutých jazyků.

Podle ukázky vypadají Blades of Fire jako solidní akce. Tvůrci se očividně inspirovali dnešními trendy, kdy nestačí dělat parádní komba a drtit jedno tlačítko stále dokola. Do taktiky se kromě volby správné zbraně přidá navíc možnost útočit na konkrétní části těla nepřítele. Celkem nás mají čekat střety s 50 druhy zrůdností.

„Smysl společnosti MercurySteam pro tvorbu jedinečných a oblíbených her je jen jedním z mnoha důvodů, proč jsme nadšeni, že s ní můžeme spolupracovat na hře Blades of Fire,“ řekl Neil Ralley, prezident společnosti 505 Games. „Systém přetvářející výrobu zbraní do vynikajícího bojového zážitku, je ohromující, stejně jako odhodlání vyprávět co nejlepší příběh.“