Blizzard má plánovat oživení série StarCraft. Pracuje na něm korejské studio Nexon, vzniká i mobilní Overwatch

Microsoft v posledních letech nenakupovat velké značky jen proto, aby se na ně prášilo. Znovuzrození by si jich zasloužila celá řada. Do tohoto výčtu se řadí i StarCraft, který po rozšířeních pro druhý díl na herní scéně nebyl vidět. To by se ale mohlo změnit díky jihokorejskému studiu Nexon, kde má podle informací serveru MTN vznikat další hra spadající do této značky.

Od posledního čtvrtletí minulého roku měly podle všeho za zavřenými dveřmi probíhat tahanice o to, které studio se nakonec projektu chopí. Podle konečného rozhodnutí Blizzardu měl být šťastlivcem právě tým v Nexonu. Uvažovalo se také o Netmarble nebo NCSoftu. StarCraft je v Jižní Koreji opravdu obrovská záležitost, takže dává smysl, že místní společnosti projevovaly velký zájem.

Neznamená to ale, že bychom v průběhu následujících let měli dostat další sci-fi strategii, jakými byly předchozí StarCrafty. Blizzard prý neklade omezení na žánr. Už v minulosti jsme tuhle klasiku měli vidět ve formě plíživé akce. StarCraft: Ghost ale nakonec nikdy nevyšel. Možná, že toto univerzum přeci jen prozkoumáme jinak než z izometrického pohledu.

Overwatch pro mobily

V podobném stylu jihokorejské společnosti mezi sebou soupeřili o možnost vydat mobilní verzi hrdinské týmovky Overwatch. Tento projekt se má interně jmenovat Overwatch 3 a půjde jednoduše o předělávku již existujícího konceptu pro mobilní platformy.

Blizzard u mobilního Overwatche nabízel společnostem vydavatelská práva pro jihokorejský a japonský trh, což některým z nich přišlo málo. Během dohod probíhaly snahy o získání celosvětových práv pro tuto verzi. MTN ve svém reportu ale nehlásí, jak to s nimi nakonec dopadlo.