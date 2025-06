Blood Message vyzdvihne hrdiny čínské historie z řad obyčejných lidí. NetEase chystá svou první velkou příběhovou hru

Velkou část tvorby asijských herních studií tvoří free-to-play online záležitosti. V posledních letech se ale stále více týmů pouští do příběhových AAA titulů. Měli jsme tady Stellar Blade, Lies of P, loni bořil prodejní žebříčky Black Myth: Wukong a zanedlouho vychází Wuchang: Fallen Feathers. Do tohoto výčtu se chystá přispět i čínské vydavatelství NetEase, které představilo historickou akci Blood Message od studia 24 Entertainment.

S vydáním míří na PC a konzole a jde o první AAA hru v tomto stylu, kterou NetEase uvede na trh. Blood Message na první pohled zaujme velmi kvalitní grafikou. Prostředí i postavy vypadají skvěle. Většinu z první ukázky tvoří filmečky. V částech, které vypadají jako útržky z hraní, jsou animace pohybu postav až podezřele plynulé a bez jakýchkoliv chyb návaznosti.

Děj hry zpracuje historickou událost zvanou Dunhuanské povstání, kdy v roce 848 našeho letopočtu povstali utlačovaní Číňané proti nadvládě Tibetu. My ji uvidíme z perspektivy bezejmenného posla, jehož další zásilka může ovlivnit osud celé jeho domoviny. Cestuje společně se svým synem, ale jak je vidět z traileru, jejich vztah nebude zrovna bezproblémový. „Svět slyšel dost příběhů o císařích a generálech - Blood Message je óda pro neopěvované hrdiny,“ píše se v popisku hry.