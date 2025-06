Blood of Dawnwalker využije cyklus dne a noci jako málokterá hra. Temné RPG od bývalých vývojářů Zaklínače vyjde v češtině

Studio Rebel Wolves nám svoji prvotinu představilo na začátku roku. Jelikož jde o tým složený převážně z odpadlíků CD Projektu, přitáhlo k sobě Blood of Dawnwalker velkou pozornost. I když je vydání ještě daleko, přišel čas, aby nám ukázali více ze samotného hraní. Pokud vás zajímá samotná ukázka, najdete ji pod tímto odstavcem. Vedle toho ale proběhla celá prezentace s řadou zajímavostí.

Blood of Dawnwalker bude temné fantasy RPG v otevřeném světě. Hned na úvod jsme se dočkali ukázky soubojového systému. Ten si bere inspiraci od For Honor nebo Kingdom Come. Hlavní hrdina Coen musí se svým mečem útočit a bránit se ve čtyřech různých směrech.

Jelikož je upír, umí také zacházet s krvavou magií. Dle tvůrců je její využití hlavně taktická záležitost. Při otevření nabídky se specialitkami se zastaví čas a můžete si promyslet možnosti. Do úvahy je také potřeba brát to, že magie stojí část života.

Coenovy schopnosti lze vylepšit skrz jeden ze čtyř vývojových stromů. Jeden se věnuje lidským vlastnostem, druhý těm upírským, třetí spojuje obě dohromady a poslední patří aktivním kouzlům.

Ukázka nás provází částí vedlejšího questu, jehož cílem je katedrála v největším městě tohoto regionu. Rovnou nám tvůrci ukázali několik přístupu. Hratelnost se celkově výrazně mění podle toho, jestli je noc nebo den. Denní cyklus hraje obrovskou roli jak v hratelnosti, tak v možnostech, které Coen dostane do ruky.

Ve dne je to vcelku obyčejný člověk, který si do katedrály může nakráčet hlavní branou. V noci je ale zavřená a dobře hlídaná. Po západu slunce se v něm ale probudí upírské síly na plno, což mu umožní pohybovat se skrz město jako blesk. Přeskakování ze střechy na střechu je hračka, stejně jako chůze po stěně nebo stropě. Zároveň může v boji využít své drápy. Souboje s nimi mají být akčnější, ale stále je potřeba pracovat se všemi čtyřmi směry.

Po setmění se také mění mechanika zdraví, kdy vedle zbývajícího života znázorňuje i úroveň hladu. S každou proměnou je Coen hladový, takže bude lepší si zakousnout nějakého opilce po cestě domů. Je na vás, jestli si dáte jen trošku, anebo ho vysajete do sucha. Pokud nechcete pít lidskou krev, lze využít i zvířecí. Prý bude možné sát krev jiných upírů, což má způsobit efekt, o kterém tvůrci zatím nechtějí mluvit.

Do určité míry se zdraví v noci doplňuje automaticky. Jakmile ale klesne pod určitou hranici, Coenovi přeskočí a začne běsnit z hladu. Pak může pokousat i někoho, na kom mu hodně záleží, což ovlivní příběh. Spousta činností a rozhodnutí bude určovat, jak se budou hlavní i vedlejší dějové linky odvíjet. Do toho se přidávají také náhodné události a je potvrzené, že dojde i na romance.

Tvůrci nezapřou, že dříve pracovali na Zaklínači. Geralt se nám vybavil při pohledu na mapu a stejně tak má Dawnwalker velmi podobný styl hudebního doprovodu. Stále platí, že s vydáním počítají na rok 2026 pro PC, PS5 a XSX s tím, že hra bude mít oficiální české titulky.

Zdroj videa: Rebel Wolves