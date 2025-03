Bloodborne vyšel před 10 lety. Klenot, který PlayStation stále nepochopitelně ignoruje

Hra, která spoustě lidí prodala PlayStation 4 a do dnešních dní je jednou z nejlepších exkluzivit. I když tento popis sedí na Bloodborne přesně, Sony ho z neznámého důvodu stále ignoruje a místo toho, aby po deseti letech dostal alespoň trochu péče, se věnuje remasterům modernějších her, které by se bez vylepšení obešly úplně bez problému.

Dnes zná jméno studia FromSoftware snad každý. Takhle to ale nebylo vždycky. Před pár lety neskutečně nakopl jeho reputaci Elden Ring, ale když se vrátíme o dekádu zpět, série Dark Souls byla víceméně považovaná za okrajovou záležitost pro fanoušky hardcore zážitků. V tu dobu navíc velká část komunity nebyla nadšená z Dark Souls 2. S vydáním Bloodborne v roce 2015 ale FromSoft jasně ukázal, že mu ani zdaleka nedochází dech.

Člověk, který tento styl RPG nehraje, si při pohledu na Dark Souls a Bloodborne řekne, že to jsou přece stejné hry. Zdání klame opravdu dost. Jistě, stále je to o správně načasovaných útocích, úskocích a správě staminy. Bloodborne ale díky svým mechanikám nutí hráče změnit svůj styl hry. Oproti tomu je Dark Souls či Elden Ring volnější.

Agresivní honba za krví

Při řežbě s groteskními monstry musíte jít nepříteli neustále po krku. S pasivní hrou nemáte šanci na úspěch. Důkazem toho je, že zbroj vaší postavy má minimální vliv na to, jak se vám bude dařit. Jde tak spíš o to, co vám zrovna padne do oka. Agresivní hře nahrává i fakt, že po utrženém zásahu získáte zpět část zdraví, pokud se okamžitě pustíte do protiútoku.

Štít tady sice najdete, ale neviděl jsem snad ani jednou, že by ho někdo reálně používal. Mnohem lépe poslouží v druhé ruce lovecká pistole. Správně načasovaným výstřelem vyvedete nepřítele z míry a můžete zasadit řádně silnou ránu. Je tady riziko, že minete a sami dostanete pořádnou šlupku, ale odměna je zatraceně uspokojivá.

Příběh Bloodborne nevybočuje stylem vyprávění z řady. FromSoftware opět rozprostírá děj přímo do prostředí hry, které se v určitých bodech mění. Spoustu si toho musíte domyslet, vyčíst z popisků a nemalou část tvoří pouze teorie. Je tedy pochopitelné, že řada hráčů se o příběh nestará a jde čistě po uspokojivé akční hratelnosti. Stačí vám vědět, že jste lovcem v krví posedlém městě Yharnam, kde v ulicích řádí bestie.

Bloodborne se může pochlubit také nevšední estetikou. Je to jedna z těch her, kde mi stačí vidět jediný obrázek bez jakéhokoliv popisku a okamžitě je jasné, ze které hry pochází. Atmosféru má viktoriánské město neskutečnou. Ani o wow momenty není nouze, a to nemyslím jen chvíle, kdy se divíte, proti čemu vás to zase FromSoft postavil. Třeba takový příjezd na hrad Cainhurst, kdy se před vámi otevře obří brána, je parádní. Tuhle část přitom můžete úplně minout.

Jen o pár měsíců později vyšlo rozšíření Old Hunters, které se řadí mezi nejlepší přídavky ke hrám vůbec. A co potom? Nic. Vůbec nic. Na Bloodborne jste mohli narazit ve světě komiksů nebo deskových her, ale od vydání Old Hunters nesáhl PlayStation na Bloodborne ani jednou. A stejně jako každý fanoušek tvorby studia FromSoftware nedokážu pochopit, proč tomu tak je.

Komunita si to udělala po svém

Nemám teď na mysli nutně případné pokračování či rovnou kompletní remake, po kterém volá nemalá část komunity. Však ani remaster by dle mého nebyl potřeba. To, co by mi stačilo ke spokojenosti, je patch, který by využil většího výkonu PS5 a Bloodborne tak byl lépe hratelný. Stále běží pouze ve 30 FPS s občasnými propady.

Je jasné, že úprava by vyžadovala spoustu práce, ale fanoušci sami dokázali, že není nemožné, aby Bloodborne běžel v 60 FPS. Tvůrce modifikací Lance McDonald to dokázal dokonce na PS4. Pokud jste měli jailbreaknutou konzoli, bylo možné nainstalovat patch, se kterým Bloodborne běžel v rozlišení 720p při 60 FPS.

O vylepšení stínů se pak snažil další projekt, jehož součástí bylo i rozběhnutí hry v použitelném stavu skrz simulátor ShadPS4 na PC. Sony na podobné projekty ještě donedávna nebralo ohledy. To se ale změnilo na konci letošního ledna, kdy požadovali stažení patche. Je to s podivem, protože byl dostupný 4 roky.

Fanoušci začali okamžitě spekulovat, že Sony přece jen má s Bloodborne nějaké plány. Na poslední prezentaci State of Play ale nepadla ani zmínka, stejně tak si neděláme moc velké naděje na oznámení spojené s dnešním kulatým výročím.

Nekonečné čekání

Když už by mělo dojít k vylepšené verzi, dokázal bych si představit víc než vyšší rozlišení a lepší snímkovou frekvenci. Bloodborne jsem si před výročím opět prošel, a vůbec by mu neuškodilo lepší řešení vyhlazování hran. Prostředí má styl, ale trochu ho kazí roztřepené objekty na každém rohu. Také by to chtělo využít SSD, když už je máme i na konzolích. I když načítání netrvá tak dlouho, jako na PS4, v porovnání s dnešními novinkami je čekání na přesuny přeci jen o dost delší.

Pokud jste ještě nikdy Bloodborne nehráli a máte doma konzoli od Sony, nejraději bych vám doporučil, ať ještě počkáte na remaster či jinou vylepšenou verzi. Jenže už dost dlouho pochybuju o tom, že se něco takového vůbec stane.

PlayStation je v posledních letech posedlý recyklováním svých her. Vycházejí remastery a remaky, které by vůbec nebyly potřeba. Ale když tady na druhou stranu máme klenot, který by si zasloužil trochu oprášit, úplně se přehlíží. Navíc se nedá říct, že by šlo o propadák. Podle posledních dat z roku 2022 se prodalo necelých 7,5 milionu kopií. Jasně, nejsou to desítky milionů jako God of War nebo Spider-Man, ale ani tak to není zanedbatelné množství.

Bloodborne by navíc mohl prodat PS5 hráčům, kteří ho zatím doma nemají. Najdete spoustu hráčů, kteří si PS4 pořídili právě kvůli Bloodborne. Na druhou stranu, pokud by se opravdu něco chystalo, bude Sony nejspíš počítat s vydáním vedle PS5 i na PC. To už jsou ale jen čisté spekulace z mé strany. Nezbývá nic jiného než čekat, jestli se PlayStation probere. S premiérou PS5 vyšel remake Demon’s Souls, tak že by si Bloodborne nechávali na vydání nové generace? Uvidíme.