Bloodlines 2 vyjde po strastiplném vývoji v říjnu. Kdo chce všechny upírské klany, musí sáhnout po nejdražší edici

Pokračování upírského RPG Vampire: The Masquerade - Bloodlines z roku 2004 si prošlo vývojovým peklem. Původně mělo vyjít už před pěti lety, ale od oznámení projekt několikrát změnil vývojáře, až se nakonec usadil ve studiu The Chinese Room. To ho konečně hodlá vydat 21. října na PC, PS5 a XSX. Dojmy z ukázky na Gamescomu ale zatím nezní moc přesvědčivě.
Ještě než se dostaneme k tomu, jaká hra vlastně je, musíme zmínit cenovou politiku. Vydavatelství Paradox Interactive si utrhlo pěknou ostudu. Abyste měli zážitek kompletní, musíte si pořídit Premium edici za 90€. Jenom ta totiž obsahuje balíček Shadows & Silk, který vám zpřístupní hratelné upírské klany Lasombra a Toreador. V základu je k dispozici čtveřice Brujah, Tremere, Banu Haqim a Ventrue.
Vydávání DLC není v dnešní době nic zvláštního. Tohle působí jednoduše tak, že Paradox vystřihl část hry, aby si za ni mohl naúčtovat dalších pár stovek. Samostatně vás přídavek bude stát 22€. Něco podobného roky dělal i Ubisoft a i ten už očividně pochopil, že to není ta správná cesta.
Rovnou mezi vrchnost
Oproti předchozím hrám z tohoto univerza tentokrát nezačínáme jako novopečený upír. V hlavní roli je Phyre, starší upírka, která se probouzí v moderním Seattlu po dlouhém spánku. Kvůli podivnému znamení nemůže naplno využívat své síly. S vyřešením tohoto problému a uvedením do děje nám pomůže Fabien, malkavianský detektiv, který z nějakého důvodu promlouvá Phyre přímo do hlavy.
Nezůstane to ale jen u tlachání. Když Phyre odpočívá, podíváme se očima Fabiena do Seattlu v období 20. let minulého století, kde se pokusíme rozkrýt okolnosti jeho vlastní vraždy. Krev jeho klanu mu sice propůjčuje užitečné schopnosti, ale zároveň má kvůli ní problémy s chápáním reality, což při vyšetřování není zrovna ideální.
Situace ve městě není klidná i bez našeho přičinění. Anarchům se podařilo zabít zdejšího Prince, což razantně zahýbalo celým upírským společenstvím. I když by příběh mohl překvapit, podle dojmů jde o průměrnou záležitost. Dle preview od britského Eurogameru je Bloodlines 2 více akcí než RPG. S prostředím ani lidmi nemůžete moc interagovat a vývoj postavy je strohý.
Alespoň vám ale hra dá jasně najevo, že hrajete za mocnou bytost. Můžete se rychle pohybovat, telekinezí se jednoduše vypořádáte s nepřáteli, s čímž pomohou i speciální schopnosti odvíjející se od zvoleného klanu. Reakce jsou ovšem rozporuplné. Například v dojmech Polygonu se můžete dočíst, že právě akce je tou slabší částí hry.
Byla by velká škoda, kdyby to nakonec skončilo průšvihem. Pořádných her o upírech je zatraceně málo a zrovna univerzum, jako je World of Darkness, si zaslouží mnohem víc, než jsme za poslední dekádu dostali.