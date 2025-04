Blue Prince je zatím nejlépe hodnocenou hrou roku. Logická novinka vám zamotá hlavu v neustále se měnícím panství

Kromě velkých novinek se vyplatí sledovat i komornější projekty. Může se z nich vyklubat unikát, jako je Blue Prince od nezávislého studia Dogubomb, pro které je to zároveň první herní projekt. Vychází 10. dubna na PC, PS5 a XSX, přičemž bude rovnou součástí předplatných Xbox Game Pass a PlayStation Plus Extra.

Proč by vás měl zajímat? Vedle toho, že jde o nezvyklý mix žánrů logických her, je to také doposud nejlépe hodnocená hra roku 2025 podle agregátoru Metacritic s průměrným hodnocením 92 %. V závěsu se drží Split Fiction, Monster Hunter Wilds a Kingdom Come: Deliverance 2.

Autoři si pohrávají s vaší myslí v prostorách záhadného panství, kde se snažíte najít dveře k bájné místnosti 46. Panství Mt. Holly se neustále mění, jeho proměny ovšem do jisté míry máte sami v rukách. Ještě předtím, než otevřete dveře do další místnosti, si můžete vybrat, co se za nimi nachází.

Povedou vaše kroky do ložnice? Nebo snad do skladu nebo chodby? S každou volbou se mění nejen prostředí samotné, ale i podmínky a pomůcky pro další postup. Na pátrání po místnosti 46 nemáte nekonečné množství času. Pokoje se s každým dalším dnem zase přeskládají a i ty, které jste již navštívili, mohou po východu slunce vypadat zase úplně jinak.

Musíte správně nakombinovat výběr místností s nalezenými předměty, abyste se prokousali skrz Mt. Holly co nejdál. Jakmile začne nový den, přijdete o vše kromě permanentních upgradů, které je ale nejdřív potřeba najít v zákoutích samotného panství.

V rámci příběhu se zhostíme role dědice panství a budeme hledat onu místnost 46. Co se v ní skrývá a proč jako jediná na plánech budovy chybí? Odpovědi na tyto otázky jsou součástí řešení tajemství. Vývojáři prozradili, že postupně odhalíme případ zmizelého autora dětských knížek, který doprovází vydírání a politické intriky.