Bojovka Virtua Fighter 5 se v zimě dostane na PC po 18 letech od původního vydání. Vylepšení dostane i verze pro PlayStation

Fanoušci bojovek se v posledních měsících nezastaví. Do stálic přibývají nové postavy a nyní přichází Sega s oznámením, které se týká jejich série Virtua Fighter. I když pátý díl vyšel na arkádách už v roce 2006, ve vylepšených podobách existuje až do dneška. Po opravdu dlouhé době se dostane také na PC. Na Steamu vyjde s podtitulem R.E.V.O. v průběhu zimy.

Tato verze vychází z Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown, kterou najdete na PlayStationu 4. Oproti ní ale bude mít několik vylepšení. Hrát budete moci v rozlišení 4K při 60 FPS. Poprvé po 13 letech se také fanoušci dočkají balančních změn a R.E.V.O. dostane podporu rollback netcodu, který v celém žánru výrazně zlepšil online hraní.

Spolu s tím v průběhu zimy vyjde také verze 2.0 pro již zmíněný Ultimate Showdown. Vypadá to, že Sega to myslí s návratem své 3D bojovky na scénu vážně. Zrovna nedávno v jednom z prohlášení zaznělo, že vzniká úplně nový Virtua Fighter. Už by bylo opravdu načase po takové době, co se stále omílá dokola jen pětka.